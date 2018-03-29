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Около 25 млн рублей выделено для донского управления ветеринарии
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Около 25 млн рублей выделено для донского управления ветеринарии 

АиФ Ростов 43 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Около 25 млн рублей выделено из резервного фонда регионального бюджета для управления ветеринарии Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на приобретение компьютеров для оборудования 453 рабочих мест, а также одного программно-аппаратного комплекса для хранения и резервирования данных.
Приобретение этой техники позволит управлению завершить переход на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов.
В соответствии с федеральными требованиями с 1 июля ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться только в электронном виде. Планируется, что это обеспечит бесперебойную работу по мониторингу подконтрольных товаров.
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