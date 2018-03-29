Как выбрать «правильные» дистанционные курсы

Дистанционное обучение давно стало привычным альтернативным способом получения знаний, многие из нас хоть раз в жизни искали образовательный курс с удаленным режимом обучения. Сегодня на ранке образования огромное количество предложений дистанционного обучения. Довольно часто выбирая курс в интернете, мы оказываемся под влиянием рекламной поддержки и «упаковки». К сожалению, креативная реклама продукта не всегда гарантирует его качество. Другими словами, не факт, что активно рекламируемый курс способен решить задачи обучения. Ведущие провайдеры охарактеризовали текущее состояние рынка дистанционного обучения и поделились советами по поиску эффективного онлайн-курса.

Михаил Милютин, CEO, Level: о тенденциях развития рынка электронного обучения

— Хотелось бы разделить тренды на 3 основные группы:

1. Методология электронного обучения:

— повышенное внимание к исследованиям нейрообразования при разработке курсов. Учет когнитивных и физиологических характеристик человека;

— мультиформатность — поиск новых способов подачи информации из смежных областей (маркетинг, искусство и культура, медиа);

— микрообучение находит свое место в e-learning;

— большая профессионализация сферы разработчиков электронных курсов, развитие профессиональных сообществ педагогических дизайнеров;

2. Технологии электронного обучения:

— облачные LMS и облачные инструменты разработки курсов;

— повышенный интерес к мобильному обучению и чат-ботам;

3. Содержание электронного обучения:

— популярность Welcome курсов — желание компаний перевести адаптацию новых сотрудников в онлайн-среду;

— больше компаний «созревают» для использования сложных бизнес-симуляций.

Сотрудник третьего возраста отвергает дистанционное обучение. Что делать?

Ниже представлены различные стратегии, которые могут помочь справиться с проблемой.

1. Выяснить, что именно вызывает сопротивление сотрудника: технические особенности, содержание курса или необходимость постоянного обучения в целом. Если первые два аспекта (технические характеристики и методология курса) решаемы и связаны с адаптацией материалов под потребности сотрудников, то отказ от концепции life long learning является сложно разрешимой проблемой.

2. Честно оценить существующие дистанционные курсы на соответствие особенностям сотрудников третьего возраста. Необходима комплексная оценка методологии, дизайна и технических особенностей курса. Моменты, на которые стоит обратить внимание: порционность информации, размер шрифта, понятность интерфейса, наличие объяснений, как пользоваться курсом. Эффективность обучения увеличится, если привлечь к оценке фокус-группу из числа сотрудников третьего возраста. Исследование может показать, что оформление и содержание курса банально противоречит физиологическим особенностям сотрудников третьего возраста: проблемы со зрением, слухом, памятью.

3. По результатам исследования адаптировать курсы под потребности сотрудников: упростить интерфейс, добавить субтитры в видео, увеличить шрифт и изображения, разбить информацию на более мелкие отрезки. В целом, важно удостовериться, что курс не только интерактивный, игровой и вовлекающий, но и понятный, логичный.

4. Выбрать наиболее удобный девайс для изучения курса. Скорее всего, у сотрудника есть большая предрасположенность к компьютеру, планшету или телефону. Исследования показывают, что людям третьего возраста легче пользоваться сенсорным экраном, чем мышкой.

Михаил Бакунин, ректор школы бизнеса Kogio: в чем преимущества онлайн-обучения над оффлайн?

— Онлайн-образование даже в том виде, в котором оно представлено сейчас, имеет несколько существенных преимуществ. Первое преимущество: онлайн-образование адаптивно. Используя современные технологии, гораздо легче получать обратную связь от учеников и адаптировать учебный контент под потребности учащихся. Если говорить о краткосрочных учебных программах, то онлайн-формат позволяет индивидуализировать процесс обучения. Слушатель курса может изучать конкретно ту информацию, которая ему интересна, и получать навыки, которые ему необходимы. Конечно, это требует внедрения новых технологических и процессных решений. Онлайн-образование сокращает издержки на обучение. Это довольно очевидное, но вместе с тем сильное и актуальное преимущество. Например, благодаря современным программам обучения, сотрудники могут проходить повышение квалификации, получая качественные знания и навыки без отрыва от работы и командировок. Онлайн-обучение лучше масштабируется. За последние десять лет миллионы людей получили доступ к лекциям и курсам лучших профессоров Гарварда и Стенфорда.

Как из всего многообразия онлайн-курсов выбрать подходящий

Прежде всего, нужно обращать внимание на новые навыки, которые позволяет приобрести какой-либо курс. То есть, нужно ответить на вопрос: «Что я научусь делать нового?»

Далее нужно соотнести ответ с вашими личными целями. Насколько стоимость курса и затраченное на него время стоят того, что вы получите на выходе, и насколько это будет ценно для вас. Нет смысла обучаться, просто получая дополнительную информацию без подкрепления навыками ее применения в жизни.

Кальченко Анна, операционный директор, EF: о гибридном формате обучения

— Главным преимуществом традиционного обучения по отношению к дистанционному является обучение под руководством преподавателя и взаимодействие с другими студентами. Личные отношения в группе положительно сказываются на мотивации студентов.

Студенты, выбирающие онлайн-обучение, отмечают два ключевые преимущества:

— гибкость, позволяющая проходить обучение в любое время, в любом месте, в комфортном для себя ритме. Это преимущество позволяет преодолеть проблему с посещаемостью, характерную для очных занятий;

— подробная аналитика, позволяющая преподавателям и наставникам отслеживать их прогресс, определять области, требующие дополнительной поддержки, а также вовлекать студентов в учебный процесс.

Сегодня необязательно разделять очное и онлайн-обучение. Гибридный формат обучения сочетает преимущества обоих форматов — гибкость и прозрачность онлайн-формата, а также вовлеченность и взаимодействие с преподавателем и студенческим сообществом, характерные для очного формата. Последние исследования показывают, что при обучении в гибридном формате прогресс студентов происходит значительно быстрее дистанционного и очного форматов, при этом у студентов поддерживается высокая мотивация и остается высокий уровень удовлетворенности.

Компания, которую вы выбираете в качестве поставщика услуг, должна иметь солидную академическую базу и быть признанным экспертом в области изучения английского языка. Вы должны иметь возможность адаптировать программу, в зависимости от различных потребностей и расписания ваших сотрудников. Большинство компаний выбирают поставщика, который сможет проанализировать потребность в языковом решении, и предоставить кастомизированное решение, доступное 24/7 с любого устройства.

Мы рекомендуем выбрать поставщика, который занимает прочные позиции на рынке, ориентирован на потребности клиентов, а также постоянно инвестирует в улучшение качества своих услуг. При выборе поставщика важно оценить, может ли он предоставить долгосрочную поддержку, обладает ли доверием на рыке, может ли предоставить достоверную обратную связь по эффективности программы обучения с точки зрения прогресса и удовлетворенности студентов.

Евгений Сандомирский, генеральный директор Competentum Russia: возможно ли создать среду для непрерывного развития без применения технологий?

— Развитие — это переход из одного состояния в другое, более совершенное, более сложное, более новое.

Развитие бизнеса — это усложнение требований, в первую очередь, к людям и процессам. Мне кажется, сегодня уже ни то, ни другое, нельзя улучшать без технологий.

Однако если говорить про развитие процессов, то, думаю, ни у кого нет сомнений, что они в современных компаниях формируются с помощью технологий управления. Процессы привлечения клиентов — с помощью технологий управления маркетингом, продажами.

Процессы обслуживания — с помощью технологий управления заказами, проектами, сервисом.

Процессы производства — с помощью технологий управления логистикой, разработкой, поставкой, качеством и др.

А вот если говорить о развитии людей (компетенций, навыков, личности), то, на мой взгляд, как раз сейчас и происходит трансформация от «точечного» или «заказного» развития к непрерывному. И ключ к этому переходу именно в непрерывности. Заказ на непрерывность развития людей стал настолько сильным, что компании готовы тратить деньги на это.

Мне кажется, что непрерывное развитие людей в рамках корпоративной культуры, при определенном размере компании, возможно только с применением HR-технологий. Технологии позволяют не только учить, но учить непрерывно, не только обеспечивать обратную связь, но делать это онлайн, не только вовлекать, но поддерживать вовлеченность постоянно. Без технологий это просто становится очень дорого.

4-5 апреля в Москве состоится мероприятие, посвященное вопросам e-learning и других hr-технологий — HR&Technology EXPO, где можно будет лично пообщаться с создателями электронных курсов и узнать о других технологичных решениях в сфере дистанционного обучения.

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