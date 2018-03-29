ОП РФ откроет в Астраханской области ресурсный центр помощи волонтерам 

АСТРАХАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Ресурсный центр, который будет оказывать помощь в работе волонтеров и волонтерских движений, откроется в Астраханской области при содействии Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом рассказал в четверг ТАСС в кулуарах форума «Сообщество» член ОП РФ Артем Метелев.
"У нас большие планы на Астраханскую область. Мы договорились с правительством региона о создании ресурсного центра поддержки добровольчества, который будет помогать волонтерам и волонтерским организациям в их работе", — сказал Метелев.
По его словам, центр откроют при содействии федеральной палаты, и его открытие состоится в ближайшее время. «Мы надеемся, что тот опыт, который волонтеры приобрели в ходе астраханского форума „Сообщество“, удастся не растерять и приумножить», — заключил он.
О форуме
Программа форума «Сообщество», который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.
Форумы гражданских активистов «Сообщество» традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум «Сообщество» собрал 23 тыс. участников и две тысячи волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.