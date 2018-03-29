ОП РФ откроет в Астраханской области ресурсный центр помощи волонтерам

"У нас большие планы на Астраханскую область. Мы договорились с правительством региона о создании ресурсного центра поддержки добровольчества, который будет помогать волонтерам и волонтерским организациям в их работе", — сказал Метелев.

По его словам, центр откроют при содействии федеральной палаты, и его открытие состоится в ближайшее время. «Мы надеемся, что тот опыт, который волонтеры приобрели в ходе астраханского форума „Сообщество“, удастся не растерять и приумножить», — заключил он.

О форуме

Программа форума «Сообщество», который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.