В деле Скрипалей Лондон может скрывать вину своих спецслужб

Российский МИД обвиняет Лондон в открытом нарушении международного права. Британские власти по прежнему без каких-либо объяснений отказывают российским дипломатам в их праве на посещение пострадавшей в результате отравления в Солсбери Юлии Скрипаль

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова , " Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международные правовые нормы и, в частности, консульскую конвенцию между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании 1968 года.

Фактически, у российского правосудия вполне могут быть основания подозревать, что за бездоказательными и огульными обвинениями со стороны британских коллег, скрывается стремление исказить истинные причины происшествия в Солсбери, в результате которого одной из пострадавших оказалась гражданка России , идущая сейчас на поправку.

В распространённом заявлении МИД РФ делается предположение, что «анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании».

Более того, даже сам факт случившегося в Солсбери, как можно было видеть, отошёл на второй план, когда встал вопрос о консолидации сил вокруг британского выпада в адрес России. Фактически, не в силах подкрепить доказательствами свою позицию, призыв высылать российских дипломатов стал проверкой на преданность, устроенной Великобританией странам-сателлитам и тем, кто поддался на дипломатическое давление.

Поддержка Лондона преподносилась, как «сохранение европейского единства», а Москву для пущей острастки обвиняли в попытках это самое «единство» разрушить.

Слайдшоу, подготовленное для иностранных дипломатов никоим образом не доказывающее вину Москвы или кого-либо ещё, со всей очевидностью доказало желание Британских властей добиться от других государств следования в фарватере своей антироссийской позиции.

Давно уже были забыты юридические аспекты, подразумевающие необходимость предъявления доказательств, затем отброшены дипломатический этикет и правила поведения, а в завершение пали и рамки приличия.

Лондон в лице своего министра иностранных дел Бориса Джонсона , в отсутствие фактов, считает уместным прибегать к литературным сравнениям. Глава британского МИД заявил, что вина Москвы так же для него очевидна, как вина Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского.

В российском посольстве в Лондоне похвалили литературный вкус Джонсона, но при этом лишний раз напомнили, что «у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича были улики, а не пять слайдов PowerPoint от посольства Великобритании».

Среди тех, кто не поддался давлению, оказалась Австрия , имеющая теперь все шансы на то, чтобы стать посредником между Москвой и Лондоном. В Кремле выразили согласие с тем, чтобы австрийские власти взяли на себя эту роль. По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова , «в ситуации с Великобританией востребована любая роль, которая сподвигнет британские власти к адекватности».

На примере Австрии, кстати, можно оценить степень давления на государства ЕС . Как заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посол Великобритании в Вене неоднократно выступал с демаршами, фактически требуя от австрийских властей выслать российских дипломатов.

При этом внешнеполитическое ведомство Австрии не только обвинило Лондон в неприемлемом давлении, но и назвало обвинения России в деле об отравлении бывшего британского шпиона «бессмысленными», так как расследование до сих пор не окончено.

Более того, в Вене пошли ещё дальше, сообщает издание Kronen Zeitung. Там заявляют, что даже если бы британские обвинения нашли своё подтверждение, то и в этом случае Австрия не пошла бы по пути, на котором настаивает Лондон.

Объяснение простое, логичное, но, по всей видимости, непозволительное для властей тех стран, кто решился подыграть Лондону. В Вене считают, что обострение отношений может и должно быть урегулировано дипломатическим путём, в то время как высылка дипломатов напротив, лишь осложняет ситуацию.

Поучаствовать в информационно-провокационном наступлении не прочь и США . Пользуясь случаем там заявляют о намерении закрыть и забрать себе ряд объектов российской дипломатической собственности.

А в России свою роль исправно выполняет посол США, который уже дал понять, что международные правовые документы — это вовсе не то, чем США хотели бы руководствоваться в данной ситуации. Отвечая на вопрос РБК о том, как быть с Венской конвенцией, защищающей неприкосновенность российской дипломатической собственности, американский дипломат заявил, что «существуют и другие соглашения».