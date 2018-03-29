В Госдуме намерены запросить данные о наличии решёток на первых этажах школ

Из протокольного поручения следует, что речь идёт об информации по целесообразности (возможности) запрета установок несъёмных решёток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что все эвакуационные выходы торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта на момент прибытия пожарных были закрыты, аварийного освещения не было.