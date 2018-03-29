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В Госдуме намерены запросить данные о наличии решёток на первых этажах школ
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В Госдуме намерены запросить данные о наличии решёток на первых этажах школ 

RT на русском 52 минуты назад
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции запросит в правительстве России данные о наличии решёток на первых этажах школ и детсадов, сообщает ФАН. Авторы инициативы — депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов, Дмитрий Ионин и Ольга Епифанова.
Из протокольного поручения следует, что речь идёт об информации по целесообразности (возможности) запрета установок несъёмных решёток на окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях.
Ранее сообщалось, что все эвакуационные выходы торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта на момент прибытия пожарных были закрыты, аварийного освещения не было.
Также Nation News сообщало, что торговые центры в Карелии проверят на пожарную безопасность.
RT на русском: последние новости
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