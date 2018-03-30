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Питьевая вода Крыма оставляет желать лучшего
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Питьевая вода Крыма оставляет желать лучшего 

Русская планета 1 час назад
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что недостатка в питьевой воде в Крыму нет, и не предвидится, однако признал о проблемах ее качества в регионе.
Отклонения в качестве воды от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах, и Евпатории.
На мероприятия по обеспечению качества воды до 2030 года запланировано направить более 36 миллиардов рублей.
Особенно страдает от низкого качества воды восточная часть полуострова, сообщает РИА Новости.
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