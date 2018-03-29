Презентованные в Тюмени снегоплавильные комплексы «Горыныч» прогорели

В марте 2015 года в Тюмени презентовали первый в УРФО снегоплавильный комплекс «Горыныч». Городские чиновники возлагали на него большие надежды. Снег, убранный с дорог, сейчас рассматривается как отходы. И единственный разрешенный законом способ обращения с ним — это складирование с последующей утилизацией. С помощью таких машин городские власти планировали решить не только эту глобальную задачу, но и минимизировать расходы на вывоз снега, поскольку «Горыныч» может плавить его в черте города.

Презентация комплексов была многообещающей. Руководителям администрации города и округов показали, как погрузчик за считанные минуты перенес сугробы снега в специальный бункер, где осадки превратились в воду, которую отправили в хозяйственную канализацию.

Глава администрации Тюмени Александр Моор тогда сказал, что обсуждается муниципально-частное партнерство по созданию сети снегоплавильных установок с инвестором. По расчетам чиновников, для сокращения затрат на вывоз снега в городе должно было появиться не менее четырех таких установок, но начать решили с двух.

«Горынычей» запустили в тестовом режиме и в процессе выяснилось, что загрузить их на полную мощность весьма проблематично. Пропускная способность канализационных сетей оказалась маленькой, а себестоимость самого процесса утилизации снега, напротив, большой.

У них стоимость утилизации получалась примерно 350 рублей за кубометр, а мы принимаем по 60, — рассказал 72.ru Николай Грибоедов, директор МБУ «Тюменьгормост».

В итоге «Горынычи» прогорели. Частники снег не везли, им проще и дешевле свалить его в ближайший лес. А утилизация снега, убранного с городских улиц, идет за счет бюджетных средств, которые считать умеют.

В компании «НОВ-Экология», решившей в 2015 году развивать в Тюмени сеть снегоплавильных комплексов 72.ru подтвердили, что отказались от работы с «Горынычами». Машины оказались нерентабельными.