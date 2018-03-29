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Минтруд с 2019 года планирует увеличить размер пособия по безработице
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Минтруд с 2019 года планирует увеличить размер пособия по безработице 

Банки.ру 58 минут назад
Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице и увеличивающий его размер.
«Предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан», — отмечается в документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
Планируемый срок вступления изменений в силу — январь 2019 года.
«Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не изменялись с 2009 года. В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума», — считают в ведомстве.
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