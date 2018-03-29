Территорию возле «Ростов-Арены» должны благоустроить до конца апреля

Благоустройство территории возле стадиона «Ростов-Арена», возведенного в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны благоустроить до конца апреля, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

«Весь комплекс работ по благоустройству в полном объеме: с озеленением, высадкой травы и кустарников, с освещением, подъездами, — должен быть завершен к 25 апреля», — заявил глава региона на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018.

В настоящее время на восточном подходе к стадиону уложено 10 тыс. кв. метров плитки на пешеходных путях, организована зона загрузки-выгрузки автобусов.

На южном подходе укладывают асфальт и тротуарную плитку, готовы практически все парковки.

На западном пешеходном бульваре плитку уложили на площади 34 тыс. кв. метров, разбиты клумбы, сформированы две парковки на 525 и 314 машиномест. На одной из них ведется укладка асфальта. В клумбы завезен чернозем, начата посадка деревьев.

На всех подходах к «Ростов-Арене» проложены кабели освещения и видеонаблюдения. Смонтирована большая часть мачт освещения.

В мае возле стадиона должны нанести разметку на подъездах и переходах и установить новые остановочные комплексы.

На 1 мая запланировано открытие для посетителей расположенного вдоль «Ростов-Арены» нового парка на левом берегу Дона.