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Территорию возле «Ростов-Арены» должны благоустроить до конца апреля
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Территорию возле «Ростов-Арены» должны благоустроить до конца апреля 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Благоустройство территории возле стадиона «Ростов-Арена», возведенного в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны благоустроить до конца апреля, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на губернатора Василия Голубева.
«Весь комплекс работ по благоустройству в полном объеме: с озеленением, высадкой травы и кустарников, с освещением, подъездами, — должен быть завершен к 25 апреля», — заявил глава региона на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018.
В настоящее время на восточном подходе к стадиону уложено 10 тыс. кв. метров плитки на пешеходных путях, организована зона загрузки-выгрузки автобусов.
На южном подходе укладывают асфальт и тротуарную плитку, готовы практически все парковки.
На западном пешеходном бульваре плитку уложили на площади 34 тыс. кв. метров, разбиты клумбы, сформированы две парковки на 525 и 314 машиномест. На одной из них ведется укладка асфальта. В клумбы завезен чернозем, начата посадка деревьев.
На всех подходах к «Ростов-Арене» проложены кабели освещения и видеонаблюдения. Смонтирована большая часть мачт освещения.
В мае возле стадиона должны нанести разметку на подъездах и переходах и установить новые остановочные комплексы.
На 1 мая запланировано открытие для посетителей расположенного вдоль «Ростов-Арены» нового парка на левом берегу Дона.
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