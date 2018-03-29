Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Во время недавнего телешоу на экономические темы довольно известный предприниматель с праведным гневом в глазах рассказывал, как его чуть ли не каждый квартал вызывают в налоговую службу для «воспитательных» бесед.

Там ему говорят, что средняя зарплата персонала на его предприятии в размере 20 тысяч рублей в месяц выглядит как-то подозрительно, да и вся сумма налогов компании явно не дотягивает до среднеотраслевых показателей.

А какое, собственно, они имеют право вмешиваться в мой бизнес? — возмущался обиженный бизнесмен.

Он говорил так страстно и убежденно, что вся студия, проникшись, зааплодировала: вот он, наглядный пример того, как, несмотря на строгие указания президента, налоговики по-прежнему «кошмарят» бизнес.

В отличие от недостаточно подготовленной студийной аудитории, многие владельцы малого и среднего бизнеса, сидевшие в тот момент у телеэкранов, прекрасно понимали, что их коллега, мягко говоря, лукавит.

Ибо ясно, что большинство предпринимателей в стране регулярно занижают так называемую налогооблагаемую базу, уходя от уплаты налогов.

Схема хорошо известна, но все-таки описать ее стоит — для широкой читательской аудитории.

Итак, самый распространенный вариант «оптимизации» налогов в России выглядит следующим образом. Предприниматель отгоняет по фальшивым договорам деньги за якобы произведенные работы или услуги на счета так называемых «ромашек» («помоек», «бабочек» и проч.), откуда получает наличные («черный нал») — за минусом небольшого «обнального» процента.

Таким образом, на бумаге увеличив производственные затраты, он снижает суммы к уплате по НДС, по прибыли, по социальным взносам и по НДФЛ.

Образовавшийся «бонус» идет на выплаты работникам в конвертах, которые дополняют их белую зарплату (как правило, заниженную наполовину), а также на другие затраты «мимо кассы».

Ну, и себя любимого, владелец бизнеса, естественно, не забывает.

Схема эта начала работать сразу после «экономической революции» 90-х и на протяжении многих лет благополучно оставляла бюджет без налогов.

Доходило до абсурда: некоторые пионеры отечественного бизнеса годами рисовали на бумаге убытки своих предприятий, благополучно покупая виллы на испанском побережье и прочие атрибуты сладкой жизни.

Придя к власти, Путин, как известно, постепенно заставил налоги платить.

Отчисления в бюджет увеличились многократно. Но и сегодня, по оценкам экспертов, от 30 до 50 процентов полагающихся налогов, благодаря описанной схеме, малый и средний бизнес не платит (с крупным бизнесом — история отдельная).

Вполне понятно, что налоговики давно и досконально изучили схему обнальной «оптимизации» и знают все ее тончайшие нюансы.

Кроме того, благодаря технологическому прорыву в информационной системе налоговой службы и новой системе электронной отчетности (в подробности вдаваться не буду), жизнь налоговиков упростилась донельзя. Теперь любой инспектор, нажав пару клавиш, может как на ладони увидеть всю схему движения средств.

Так почему же правительство руками ФНС не прикроет все эти «ромашки» и не выведет на чистую воду нечестных на руку предпринимателей?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, надо учесть четыре обстоятельства, которые объективно не дают возможности провести революционную зачистку.

Первое. У налоговой службы просто физически не хватит сил, чтобы это сделать.

Несмотря на то, что некоторые эксперты сетуют на раздутые штаты ФНС, численность персонала этого ведомства у нас в стране намного меньше (в пересчете на душу населения), чем в любом развитом государстве. Не говоря уже об уровне зарплат.

Второе. Массовые проверки компаний (идти можно практически в любую, не ошибешься) могут, с одной стороны, привести к новой волне коррупции, с другой — к не менее массовому сворачиванию бизнеса.

Третье. «Обнальные» деньги стали параллельной кровеносной системой нашего экономического организма, и внезапное ее перекрытие может привести к остановке всей жизнедеятельности.

Четвертое, и главное. Уплата всех полагающихся налогов предприятиями автоматически приведет к значительному росту цен, что в нынешних макроэкономических условиях смерти подобно.

Безвыходная ситуация? Не совсем.

Доказано: в экономике очень часто вместо хирургического вмешательства помогает щадящая терапия, которую, судя по всему, и выбрало в свое время правительство. «Терапевтом» стал М. В. Мишустин, который пришел к руководству ФНС в 2010 году.

Внешне незаметно, но упорно и целенаправленно сам механизм сбора налогов был существенно скорректирован. В частности, вместо массовых внеплановых проверок в практику вошли точечные «профилактические» беседы с особо непонятливыми бизнесменами.

Во время таких встреч происходит нечто, напоминающее название популярного в свое время итальянского фильма «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». В итоге большинство предпринимателей добровольно соглашается пополнять бюджет.

Не могу утверждать наверняка (инсайдерской информации у меня нет), но, похоже, ФНС разработала для служебного пользования некую систему коэффициентов, которая определяет тот минимум (в процентном отношении от выручки), который в данной конкретной отрасли и в данном регионе должно платить малое или среднее предприятие в бюджет.

Теперь, надеюсь, становится понятно, почему налоговики интересовались у медийно раскрученного предпринимателя, каким образом его квалифицированные работники умудряются прокормить себя и семью на 20 тыс. рублей в месяц, в то время как меньше 40 тыс. рублей в Москве не получают даже чернорабочие.

Что и говорить, «добровольно-принудительная» налоговая схема вызывает много вопросов. Но она работает. Во всяком случае, собираемость налогов растет существенно и неуклонно.

Думаю, во многом благодаря ей, сумма платежей в бюджет из этого источника увеличилась почти на 20%, за что недавно президент прилюдно похвалил главу налоговой службы.

Предвижу закономерный вопрос: а зачем вообще изобретать какие-то половинчатые схемы? Не проще ли снизить налоги до такого уровня, чтобы предприниматели смогли честно все платить и жить спокойно?

На первый взгляд, логика в их предложении железная. Но если разобраться чуть глубже, то оказывается, что в современных условиях это чистой воды популизм.

Не надо быть специалистом, чтобы понять, что если завтра резко снизить налоги, то размер дыры в бюджете будет просто ужасающим.

Но ведь можно существенно снизить налоги только для малых и средних предприятий, — утверждают многие эксперты, — тем более что поступления от них определяющей роли в бюджете не играют. Серые налоговые схемы уйдут в прошлое, бизнес вздохнет свободно и расцветет, а суммарные налоговые отчисления, в конечном счете, возрастут.

Ох, если бы так все просто решалось! Удивительно, что с телеэкранов и со страниц газет эти «очевидные» решения предлагают люди, которые не могут не знать про подводный камень, точнее — про скалу, которая лежит на пути их светлых начинаний.

Ни для кого не секрет, что более или менее «выстроить» в смысле уплаты налогов удалось пока только большой бизнес. Именно там платят в основном белые зарплаты и именно там очень сложно спрятать прибыль и НДС — благодаря пристальному вниманию ФНС, которая на «крупняк», в первую очередь, и нацелена (оставим за скобками офшорный уход от налогов).

А теперь представим на минуту, что будет, если вдруг воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления — в том виде, в котором она сейчас предлагается.

Резко сократив налоги для малого и среднего бизнеса, и оставив прежний уровень для крупных компаний, мы тут же получим тысячи маленьких «северстальюшек» и «лукойлчиков». Отдельно взятые цеха и склады крупных компаний превратятся в малые или средние предприятия, которые будут платить налоги по минимальным ставкам.

Можно не сомневаться: схемы «дробления» опытные капитаны большого бизнеса быстро придумают — ведь на кону серьезные деньги. И всё будет законно, и все будут спокойно спать, только вот зарплаты бюджетникам и пенсии будет платить неоткуда.

Так как же быть?

Честно признаюсь, готового рецепта нет. Да и не мне его изобретать. Знаю только, что эту проблему надо вывести из тени (о ней почему-то никто вслух особо не говорит), серьезно обсудить и найти, наконец, решение — чем быстрее, тем лучше.

Дело ведь не только в больших деньгах, которых недосчитывается бюджет.

Противоестественное состояние налоговой «подвешенности», в котором пребывает сегодня отечественный малый и средний бизнес, на мой взгляд, более всего и тормозит его развитие.