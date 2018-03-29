Дмитрий Борисов попал в неловкую ситуацию

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 67 человек, 41 из которых — дети. Сразу несколько выпусков ток-шоу «Пусть говорят» были посвящены этой трагедии. В одной из программ Дмитрий Борисов сравнил случившееся в «Зимней вишне» с пожаром в клубе «Хромая лошадь». В эфир пригласили Ларису Титову , которая потеряла в этой трагедии свою дочь. В тот момент, когда женщина рассказывала о случившемся на экране показали Юлию Титову, но, как выяснилось, у девушки совершенно другая мать.

На ошибку сотрудников передачи обратили внимание зрители. Одна из них — Наталья Тименкова — оставила на странице в Facebook гневный пост. «Не могу молчать. Совершенно дикая ситуация произошла сегодня. Мне звонит подруга из Перми — Лиля Титова, у которой погибла единственная дочь в „Хромой лошади“. И просит посмотреть сегодняшний выпуск „Пусть говорят“ на Первом канале. Программа про Кемерово и вспоминают ЧП в „Хромой лошади“ в Перми. Приглашают гостью — некую Ларису Титову, которая рассказывает историю своей 25-летней погибшей дочери. На экране показывают два раза фото девушки, которая действительно погибла — Юли Титовой. Но это дочка Лили! Лиле позвонили полгорода, и очень переживали все родные, что, конечно, понятно», — отметила знакомая Титовой.

Сотрудники «Пусть говорят» перепутали видеоряд, дав в эфир не ту фотографию/Фото: Instagram

На публикацию не мог не отреагировать ведущий передачи. Дмитрий Борисов публично попросил прощения перед женщиной, чьи чувства были задеты. По его словам, женщина, присутствовавшая в эфире, действительно потеряла дочь, но редакторы перепутали видеоряд и дали в эфир неверные фотографии.

Дмитрию Борисову пришлось извиниться перед женщиной, чьи чувства были задеты/Фото: соцсети

«Попросил телефон Лили для извинений. Не знаю, как Лиля отреагирует, но мне, если честно, стало легче. Великая сила соцсетей. Спасибо всем большое за репосты и поддержку, — написала Тименкова уже после сообщения Борисова. Напомним, что пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», повлекший за собой гибель 156 человек, произошел 5 декабря 2009 года.