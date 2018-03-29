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Какие страны отказались от бойкота России
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Какие страны отказались от бойкота России 

Ридус 1 час назад
В минувший понедельник целая группа европейских и заокеанских государств во главе с США, вслед за Великобританией, объявила о массовой высылке российских дипломатов. В течение недели к их демаршу присоединились еще несколько европейских стран и Грузия.
На сегодняшний день уже 29 государств объявили персонами нон грата 146 диппредставителей РФ.
Однако, далеко не все в мире одинаково приветствовали такие радикальные меры политической борьбы.
Девять стран-членов Евросоюза, несмотря на откровенное давление со стороны своих партнеров, решили пока не ввязываться в конфликт дипломатий. Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения не стали урезать российские диппредставительства на своих территориях.
Болгария, Люксембург, Португалия, Мальта и Словакия временно отозвали своих послов из Москвы для консультаций.
Не высылает дипломатов РФ и нейтральная Швейцария. Среди других европейских стран, которых не убедили обвинения британской стороны: Сербия, Босния и Герцеговина, Исландия и Белоруссия.
Китай призвал перевести конфликт между Россией и Великобританией в плоскость международного права.
Обострение международной политической обстановки произошло после того, как Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и первая выслала 23 российских дипломата.
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