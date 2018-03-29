Какие страны отказались от бойкота России

В минувший понедельник целая группа европейских и заокеанских государств во главе с США , вслед за Великобританией , объявила о массовой высылке российских дипломатов. В течение недели к их демаршу присоединились еще несколько европейских стран и Грузия

На сегодняшний день уже 29 государств объявили персонами нон грата 146 диппредставителей РФ

Однако, далеко не все в мире одинаково приветствовали такие радикальные меры политической борьбы.

Болгария, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Девять стран-членов Евросоюза , несмотря на откровенное давление со стороны своих партнеров, решили пока не ввязываться в конфликт дипломатий. Австрия Словения не стали урезать российские диппредставительства на своих территориях.

Болгария, Люксембург, Португалия, Мальта и Словакия временно отозвали своих послов из Москвы для консультаций.

Китай призвал перевести конфликт между Россией и Великобританией в плоскость международного права.