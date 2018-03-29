Ледовое плавание. Для газовозов «Ямал СПГ» разработали рекомендации

Освоение ОАО «Ямал СПГ» Южно-Тамбейского месторождения является крупнейшим в мире интегрированным проектом по добыче, сжижению и морской транспортировке сжиженного природного газа в арктических условиях.

Для транспортировки СПГ используют крупнотоннажные ледокольные газовозы с усиленным ледовым классом. Они позволяют осуществлять круглогодичный вывоз газа в западном направлении через Карское море без ледокольной поддержки. В летне-осеннюю навигацию транспортировку СПГ можно осуществлять в восточном направлении по Северному морскому пути.

Для проекта планируют построить 15 газовозов двойного действия вместимостью 170 тыс. кубометров. Суда смогут самостоятельно эксплуатироваться в тяжелых ледовых условиях на режимах заднего хода (кормой вперед). Постройкой газовозов занимается компания «DSME». Эксплуатировать их предстоит крупнейшим судовладельческим компаниям, таким как « ПАО Совкомфлот », «MOL LNG Transport (Europe) Ltd», «Teekay Gas».

В разработке концепции морской транспортировки газа и проекта газовоза активное участие принял Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (АО «ЦНИИМФ»). В пресс-службе учреждения отметили, что обеспечение эксплуатационной безопасности крупнотоннажных газовозов в тяжелых арктических условиях является одной из главных задач, определяющих успех реализации указанного проекта.

Впервые в мировой практике ЦНИИМФ в соответствии с Правилами регистра судоходства разработал для газовозов компании «MOL LNG Transport (Europe) Ltd» рекомендации по допустимым условиям ледового плавания при движении судна носом и кормой вперед из совместного обеспечения прочности корпуса и пропульсивного комплекса. Эти рекомендации успешно апробировали в процессе ледового экспериментального рейса газовоза « Владимир Русанов », выполненного в феврале — марте этого года. Основной целью испытательного рейса было подтверждение спецификационных характеристик судна в ледовых условиях. Испытания проводила верфь «DSME», в них приняли участие представители «Ямал СПГ» и ЦНИИМФ.

В процессе испытаний подтвердили высокие технико-эксплуатационные характеристики судна в ледовых условиях и эффективность концепции газовоза двойного действия, способного самостоятельно эксплуатироваться в тяжелых льдах Карского моря на режимах движения кормой вперед. В ходе рейса представители общества «Ямал СПГ» выполнили большой объем наблюдений и их анализ, позволивший разработать рекомендации по улучшению операционной эффективности судна, включая преодоление торосистых перемычек, выход из тороса и так далее. Полученная информация имеет важное значение для повышения эффективности и безопасности эксплуатации крупнотоннажных судов двойного действия в ледовых условиях, а также для проектирования новых современных ледокольных танкеров и газовозов для транспортировки углеводородов с арктического шельфа.