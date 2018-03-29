Ледовое плавание. Для газовозов «Ямал СПГ» разработали рекомендации 

Освоение ОАО «Ямал СПГ» Южно-Тамбейского месторождения является крупнейшим в мире интегрированным проектом по добыче, сжижению и морской транспортировке сжиженного природного газа в арктических условиях.
Для транспортировки СПГ используют крупнотоннажные ледокольные газовозы с усиленным ледовым классом. Они позволяют осуществлять круглогодичный вывоз газа в западном направлении через Карское море без ледокольной поддержки. В летне-осеннюю навигацию транспортировку СПГ можно осуществлять в восточном направлении по Северному морскому пути.
Для проекта планируют построить 15 газовозов двойного действия вместимостью 170 тыс. кубометров. Суда смогут самостоятельно эксплуатироваться в тяжелых ледовых условиях на режимах заднего хода (кормой вперед). Постройкой газовозов занимается компания «DSME». Эксплуатировать их предстоит крупнейшим судовладельческим компаниям, таким как «ПАО Совкомфлот», «MOL LNG Transport (Europe) Ltd», «Teekay Gas».
В разработке концепции морской транспортировки газа и проекта газовоза активное участие принял Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (АО «ЦНИИМФ»). В пресс-службе учреждения отметили, что обеспечение эксплуатационной безопасности крупнотоннажных газовозов в тяжелых арктических условиях является одной из главных задач, определяющих успех реализации указанного проекта.
Впервые в мировой практике ЦНИИМФ в соответствии с Правилами регистра судоходства разработал для газовозов компании «MOL LNG Transport (Europe) Ltd» рекомендации по допустимым условиям ледового плавания при движении судна носом и кормой вперед из совместного обеспечения прочности корпуса и пропульсивного комплекса. Эти рекомендации успешно апробировали в процессе ледового экспериментального рейса газовоза «Владимир Русанов», выполненного в феврале — марте этого года. Основной целью испытательного рейса было подтверждение спецификационных характеристик судна в ледовых условиях. Испытания проводила верфь «DSME», в них приняли участие представители «Ямал СПГ» и ЦНИИМФ.
В процессе испытаний подтвердили высокие технико-эксплуатационные характеристики судна в ледовых условиях и эффективность концепции газовоза двойного действия, способного самостоятельно эксплуатироваться в тяжелых льдах Карского моря на режимах движения кормой вперед. В ходе рейса представители общества «Ямал СПГ» выполнили большой объем наблюдений и их анализ, позволивший разработать рекомендации по улучшению операционной эффективности судна, включая преодоление торосистых перемычек, выход из тороса и так далее. Полученная информация имеет важное значение для повышения эффективности и безопасности эксплуатации крупнотоннажных судов двойного действия в ледовых условиях, а также для проектирования новых современных ледокольных танкеров и газовозов для транспортировки углеводородов с арктического шельфа.