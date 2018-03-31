Состояние женщины, которой в Ульяновске ошибочно ввели формалин — тяжелое

Состояние 27-летней Екатерины Федяевой, которой врачи в Ульяновске по ошибке вместо физраствора ввели в брюшную полость формалин, оценивается как стабильно тяжелое, прогноз можно будет делать не ранее чем через две недели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Напомним, 15 марта в центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска врачи ввели 28-летней пациентке при промывании брюшной полости после лапароскопической операции формалин вместо физраствора. В результате состояние женщины резко ухудшилось, и она попала в реанимацию. Позже пациентку перевезли в Москву.

«Состояние стабильно тяжелое. Пациентка находится под постоянным наблюдением. Она на искусственной вентиляции легких и искусственной почке. Говорить о прогнозах можно будет через две недели», — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).