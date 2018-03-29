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Медики оценивают состояние женщины, которой по ошибке ввели формалин, как тяжелое
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Медики оценивают состояние женщины, которой по ошибке ввели формалин, как тяжелое 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Состояние молодой женщины, которой врачи в Ульяновске по ошибке вместо физраствора ввели в брюшную полость формалин, оценивается на данный момент как стабильно тяжелое, прогноз можно будет делать не ранее чем через две недели, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как сообщалось ранее, по данным следствия, 15 марта в Ульяновске в центральной клинической медико-санитарной части врачи ввели 28-летней пациентке при промывании брюшной полости после лапароскопической операции формалин вместо физраствора. В результате состояние женщины резко ухудшилось, и она попала в реанимацию. Позже, когда ее состояние стабилизировалось, пациентку перевезли в Москву.
"Состояние стабильно тяжелое. Пациентка находится под постоянным наблюдением. Она на искусственной вентиляции легких и искусственной почке. Говорить о прогнозах можно будет через две недели", — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.
Следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).
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