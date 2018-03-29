Костромич заплатит 100 тысяч рублей за ремонт компьютера старыми деталями

Костроме суд обязал мастера компьютерной фирмы заплатить 100 тысяч рублей за «починку» компьютера старыми негодными запчастями, сообщает Свердловский районный суд Костромы.

На некачественный компьютерный сервис пожаловалась жительницы Костромы, у которой в сентябре прошлого года сломался компьютер. Мастер забрал системный блок и монитор для диагностики в мастерскую, а позже сказал, что многие детали нужно заменить.

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Узнав «космическую» стоимость ремонта, женщина отказалась от услуг фирмы и попросила вернуть ей компьютер. Однако имущество не вернули даже после неоднократных звонков.

Получить свою технику заказчице удалось лишь через месяц, после вмешательства силовиков. Когда компьюетр осмотрел независимый мастер, оказалось, что материнская плата, оперативная память и видеокарта заменены и находятся в нерабочем состоянии.

В результате суд взыскал в пользу заказчицы 64,6 тысячи рублей ущерба, 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 34,8 тысячи рублей.

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