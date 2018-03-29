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Около 60 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Балашихе в марте
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Около 60 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Балашихе в марте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 60 незаконных рекламных конструкций и средств размещения информации демонтировали в Балашихе в марте 2018 года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
С начала марта этого года в Балашихе было выявлено и демонтировано около 60 незаконных рекламных конструкций и средств размещения информации. Рейды по выявлению такой рекламы на территории города проходят раз в неделю
— Сергей Юров.
Незаконные рекламные конструкции были демонтированы на Носовихинском шоссе, в микрорайоне Изумрудный и Железнодорожный, на улице Свердлова и Спортивная. Они не соответствовали концепции размещения рекламы в городе и были установлены без согласования с администрацией городского округа, уточнил он.
С начала марта 2018 года было выписано порядка 65 предписаний о демонтаже рекламных конструкций и средств размещения информации.
Демонтаж незаконной рекламы в Балашихе проводят два раза в неделю. Для того чтобы получить разрешение на установку информационных конструкций, предпринимателям необходимо обратиться в отдел рекламы администрации Балашихи.
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