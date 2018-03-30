Около 60 незаконно установленных рекламных конструкций демонтировали в Балашихе в марте

Балашихе демонтировали около 60 незаконных рекламных конструкций в марте 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова

«С начала марта этого года в Балашихе было выявлено и демонтировано около 60 незаконных рекламных конструкций и средств размещения информации. Рейды по выявлению такой рекламы на территории города проходят раз в неделю», — сказал С. Юров.

Он добавил, что незаконные рекламные конструкции были демонтированы на Носовихинском шоссе, в микрорайоне Изумрудный и Железнодорожный, на ул. Свердлова и ул. Спортивная. Они не соответствовали концепции размещения рекламы в городе и были установлены без согласования с администрацией городского округа.

По словам С. Юрова, с начала марта 2018 г. было выписано порядка 65 предписаний о демонтаже рекламных конструкций и средств размещения информации.