Жители Славска целый день просидели без воды

Вчера с 10 утра весь Славск сидел без воды. В городе устраняли сразу три аварии на водопроводе. В последнее время прорывы стали случаться все чаще, и от водоснабжения отключают весь город.

Елизавета Попович, корреспондент:

— Сегодня сразу на трёх улицах Славска устраняют прорывы водопровода. Аварии происходят потому, что земля оттаивает и, как говорят специалисты, трубы «гуляют» — рвётся там, где тонко.

Самый крупный прорыв случился прямо в частном дворе, затоплено пол-огорода. Чтобы добраться до повреждённой трубы, откачивают воду. Ледяной ветер, но бригадир Григорьич в одном свитере настолько увлечён работой, что на холод внимания не обращает.

Прорывы ремонтируют сегодня в трёх местах, а вода отключена во всём городе. Водопровод на 60% ещё трофейный, из чугуна, частично его меняли в конце 70-х. Полной замены требуют все 50 км коммуникаций.

Наталья Пасынкова, директор МУП «Коммунальник»:

— У нас налажена связь с жителями, мы своевременно информируем об отключении воды. Поставим задвижки, людям будет комфортней жить, они не будут страдать, что в каком-то месте города, далеко даже от их дома, произошёл прорыв.

Уже в ближайший месяц на водопроводных сетях установят 20 задвижек, на это из бюджета выделят около 300 тысяч рублей. Тогда в случае прорыва будут перекрывать воду не во всём городе, а только на конкретном участке улицы.