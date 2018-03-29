Жители Славска до вечера остались без воды

Сегодня утром жители Славска остались без воды. Произошло сразу три коммунальных аварии. Прохудились трубы на улице Мира, Учительской и Октябрьской. В итоге, для устранения утечек коммунальщикам пришлось отключить водоснабжение во всём городе.

Местные жители отмечают, что в последнее время подобные происшествия происходят чуть ли не каждую наделю. По предварительным данным, полной замены требуют 50 километров коммуникаций. Уже в ближайший месяц на водопроводных сетях установят 20 задвижек, на это из бюджета выделят около 300 тысяч рублей. После этого в случае прорыва воду можно будет перекрывать не во всем городе, а на конкретных участках.

Восстановить подачу воды в Славске коммунальщики обещают сегодня вечером.