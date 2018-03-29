Ещё
Жители Славска до вечера остались без воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Славска до вечера остались без воды 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня утром жители Славска остались без воды. Произошло сразу три коммунальных аварии. Прохудились трубы на улице Мира, Учительской и Октябрьской. В итоге, для устранения утечек коммунальщикам пришлось отключить водоснабжение во всём городе.
Местные жители отмечают, что в последнее время подобные происшествия происходят чуть ли не каждую наделю. По предварительным данным, полной замены требуют 50 километров коммуникаций. Уже в ближайший месяц на водопроводных сетях установят 20 задвижек, на это из бюджета выделят около 300 тысяч рублей. После этого в случае прорыва воду можно будет перекрывать не во всем городе, а на конкретных участках.
Восстановить подачу воды в Славске коммунальщики обещают сегодня вечером.
Вести Калининград: последние новости
Жители Неманского района едва не провалились в подвал собственного дома В Калининграде ручей Парковый покрылся ярко-зелёными пятнами В Калининграде установили новые опоры электропередач для троллейбусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово212
Израильские истребители обманули российские радары175
Юлия Скрипаль пошла на поправку199
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера412
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение