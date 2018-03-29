Школьники Новороссийска — в рейтинге лучших географов страны

Второе место в престижном рейтинге занял молодежный клуб РГО Новороссийского отделения общества.

Ребята из клуба участвовали в международном проекте «Русский мир». Это большое этнографическое исследование, охватывающее несколько европейских стран Европы. Авторская группа клуба сейчас завершает работу над «Полевым словарем юного естествоиспытателя», который будет издан во второй половине года. Еще одно пособие — «Занимательные задачки по географии на каждый день», включающие 366 заданий уже готово.