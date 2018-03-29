В корейской косметике обнаружили токсичные компоненты

В частности, в косметической продукции от южнокорейских марок нашли сурьму — вещество, обладающее довольно высоким уровнем токсичности. Корейская косметика в последнее время приобрела особую популярность благодаря своим, как считается, омолаживающим свойствам. Но проверка Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств показала: в 13 видах косметических продуктов было обнаружено недопустимое количество содержания сурьмы в их составе. Компаниями, выпускавшими такую продукцию, оказались Amorepacific, 3CE, Makeheal, Black Monster, Skeda, Skinfood и XTM. Сурьма в микродозах присутствует в организме человека, однако этот микроэлемент имеет свойство накапливаться при попадании извне. Собираясь в тканях, сурьма негативно воздействует на щитовидную железу. Сообщается, что выпуск опасной косметики, содержащей превышенные уровни сурьмы, прекращен, сами косметические продукты отозваны из магазинов, а их продажи приостановлены. Компания Amorepacific, к которой у экспертов собралось больше всего претензий, признала нарушение. «Как производитель и дистрибьютор, мы должны были бы полностью уделить внимание обеспечению контроля качества всей проданной продукции. Мы очень сожалеем о причинах неудобств и сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму любые дальнейшие проблемы в процессе отзыва продукции», — сообщается в пресс-релизе бренда. Ранее МедикФорум писал о том, какие нежелательные последствия может вызывать ботокс. Одним из них оказалось снижение интереса к сексу у женщин.