Ещё
В корейской косметике обнаружили токсичные компоненты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В корейской косметике обнаружили токсичные компоненты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В частности, в косметической продукции от южнокорейских марок нашли сурьму — вещество, обладающее довольно высоким уровнем токсичности. Корейская косметика в последнее время приобрела особую популярность благодаря своим, как считается, омолаживающим свойствам. Но проверка Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств показала: в 13 видах косметических продуктов было обнаружено недопустимое количество содержания сурьмы в их составе. Компаниями, выпускавшими такую продукцию, оказались Amorepacific, 3CE, Makeheal, Black Monster, Skeda, Skinfood и XTM. Сурьма в микродозах присутствует в организме человека, однако этот микроэлемент имеет свойство накапливаться при попадании извне. Собираясь в тканях, сурьма негативно воздействует на щитовидную железу. Сообщается, что выпуск опасной косметики, содержащей превышенные уровни сурьмы, прекращен, сами косметические продукты отозваны из магазинов, а их продажи приостановлены. Компания Amorepacific, к которой у экспертов собралось больше всего претензий, признала нарушение. «Как производитель и дистрибьютор, мы должны были бы полностью уделить внимание обеспечению контроля качества всей проданной продукции. Мы очень сожалеем о причинах неудобств и сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму любые дальнейшие проблемы в процессе отзыва продукции», — сообщается в пресс-релизе бренда. Ранее МедикФорум писал о том, какие нежелательные последствия может вызывать ботокс. Одним из них оказалось снижение интереса к сексу у женщин.
МедикФорум: последние новости
Продолжительность жизни в Германии бьет новые рекорды Получить марихуану по рецепту не так-то просто Ради превращения в Барби юная модель чуть не умерла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово212
Израильские истребители обманули российские радары175
Юлия Скрипаль пошла на поправку199
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера412
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение