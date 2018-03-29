Госдума рассмотрит проект об ограничении торговли алкоголем в жилых зонах

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . В Госдуму внесен законопроект о дополнительных условиях розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, согласно которому региональные власти получат право устанавливать полный запрет на данный вид деятельности, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, региональные власти смогут «устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, на основании решения общего собрания собственников помещений».

Законопроектом также устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях допускается в таких объектах общепита, как рестораны, кафе, буфеты, площадь зала обслуживая которых составляет не менее 20 квадратных метров.