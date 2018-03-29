«Активность силовых структур в Нижегородской области объясняется общероссийской ситуацией»

«Нижегородское общественное мнение взбудоражено новостью о поступлении от двух депутатов законодательного собрания Нижегородской области заявлений о досрочном сложении своих полномочий. Эти депутаты — заместитель председателя законодательного собрания Сорокин Олег Валентинович и его сын Никита Олегович. Сегодня на своем заседании депутаты заксобрания рассмотрели эти заявления. И в нижегородском законодательном собрании появились два вакантных депутатских места.

Среди экспертов нет единого мнения на предмет появления этого заявления. Большинству ясно, что это компромисс, определенное соглашение, на которое добровольно или в силу обстоятельств пошел Олег Сорокин. Заявление Никиты Сорокина только подтверждает мысль, что это запоздалая попытка Олега Сорокина вывести из-под угрозы судебного преследования членов своей семьи. В отношении самого Олега Валентиновича следствие продолжается и будет продолжаться дальше. И дело здесь не в политических преследованиях, как пишут многие наблюдатели. Все гораздо хуже.

Замешан ли Олег Сорокин в коррупционных схемах, покажет следствие. С одной стороны, в силу масштабов своего бизнеса Олег Сорокин не нуждался в прямых посягательствах на городской бюджет. Но с другой стороны, трудно поверить, что глава города не знал про коррупционные схемы.

Почему правоохранители уверены в наличии коррупционных схем? Ответ очевиден. Большинство депутатов — люди обеспеченные уже в силу того, что избирательные кампании дорогое удовольствие, и обычному человеку — учителю, врачу, инженеру — просто недоступны. Те пять миллионов рублей, из-за получения которых господин Бочкарев сегодня находится под домашним арестом, являются фактически стоимостью избрания депутатом городской думы по партийному списку. Другими словами, многие депутаты аффилированы (связаны) с семейным или партнерским бизнесом. Многие из них этот бизнес сами и создавали. Именно поэтому, становясь депутатами, они автоматически оказываются в конфликте интересов, когда интересы их бизнеса и интересы города, их избирателей, или интересы бизнеса конкурентов противоречат друг другу. Появляется соблазн порадеть собственному семейному бизнесу, даже если это в ущерб интересам других. Следовательно, появляется почва для коррупции и возможности перенаправления бюджетных средств на развитие семейных бизнесов, а не городского хозяйства.

Многие нижегородцы, видя такую активность силовых структур, задают резонный вопрос: почему они так активизировались только сейчас? Ведь наверняка какие-то предположения по этому поводу были много раньше? Не есть ли это зачистка политического поля накануне предстоящих политических выборов? Ответ на этот вопрос лежит в общероссийской ситуации и связан с недавно прошедшими выборами президента РФ. Готовясь к выборам, Владимир Путин понимал три проблемы, которые ему предстоит решить.

Первая — это последние его выборы в президенты. Другого срока, а, следовательно, и возможности что-то еще исправить или доделать уже не будет.

Вторая — в последний срок, опираясь на поддержку избирателей, а не представителей олигархата или чиновничества, он может действовать более уверенно и свободно, не оглядываясь на сопротивление тех или иных групп элит. База для реализации внутренних изменений создана. Опыт его работы показывает, что воли для реализации своих целей ему не занимать.

Третья — он хочет остаться в истории России тем человеком, который ее спас от развала. Который создал необходимые условия и обстоятельства, при которых существованию России, ее целостности и единству ничего не угрожает. Для этого ему необходимо создать институты управления, не зависящие от личности, стоящей во главе системы управления. Необходима система сдержек и противовесов, гармонизирующих интересы групп элиты и населения. Произвести замену управленческой элиты на молодых технократов-государственников, готовых служить интересам России, а не интересам своего бизнеса. Хочется верить, что у него при нашей поддержке это получится.

Для апробации методов и технологий решения этих задач в целом ряде регионов России прошли замены элит. В нашей области прошла замена руководства, в том числе и руководства силовых структур. Пришли люди, не связанные с местными элитами. И сейчас идет процесс очистки региональной элиты от коррумпированных чиновников и бизнесменов. Это должно создать правовые основы для развития здоровых процессов, легитимного бизнеса, комфортных условий существования. Более того, без реализации этой задачи в условиях современного противостояния России на мировой арене, в условиях постоянно усиливающихся санкций — это уже вопрос выживания страны и государства.

А вот после завершения следственных действий, вскрытия и пресечения основных коррумпированных схем „работы“ с бюджетом придет время проведения новых выборов в городскую думу Нижнего Новгорода, в областное законодательное собрание Нижегородской области и, возможно, всенародные выборы мэра.

Параллельно с этим процессом будет проходить процесс правового обеспечения лоббистской деятельности депутатов и партий. Это позволит целый ряд многих противоречивых и называемых ныне коррупционными процессов ввести в правовое поле. В том числе и проблему конфликта интересов, как это происходит во многих цивилизованных странах».

Фото: apn-nn.ru.