В «Справедливой России» предложили уточнить полномочия глав муниципалитетов

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» разработали законопроект, предлагающий решить правовую проблему, при которой руководитель местной администрации, не принимая участие во всенародных выборах, может стать главой представительного органа муниципального самообразования. Соответствующий документ есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

Документ направлен на решение правовой проблемы, которая заключается в том, что при определенных условиях лицо, избранное главой муниципалитета представительным органом по результатам конкурса и не участвовавшее во всенародных выборах, может одновременно занимать должность председателя представительного органа. Эта проблема касается сельских поселений и внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

Как указывают авторы законопроекта, поскольку председатель представительного органа муниципалитета избирается этим органом из своего состава, предполагается, что глава местной администрации, избранный по результатам конкурса, должен приобретать депутатский мандат, не проходя процедуру прямых выборов. Это, по словам инициаторов законопроекта, противоречит правовым позициям Конституционного Суда (КС).

Авторы напоминают, что внесенные ранее изменения в законодательство дополнили способы наделения гражданина полномочиями главы муниципалитета. Теперь он может стать руководителем местной администрации в случае, если его изберет представительный орган из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Согласно действующему законодательству, глава муниципалитета не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа и полномочия главы местной администрации.

При этом такое ограничение не распространяется на некоторые муниципальные образования, имеющие статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения.

«Таким образом, в системе действующего правового регулирования допускается возможность вхождения главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в состав представительного органа муниципального образования», — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем, в постановлении КС сформулирован ряд правовых позиций, исключающих возможность вхождения лица, не имеющего мандата, полученного напрямую от населения, в состав представительного органа муниципального образования.

Как отметил КС, представительные органы МСУ должны получать свою легитимацию напрямую от населения путем выборов, особенно если речь идёт о наиболее приближенных к населению муниципальных образованиях, каковыми являются городские и сельские поселения.

Авторы документа предлагают запретить занимать одновременно должность главы местной администрации и руководителя представительного органа лицам, которых местные законодатели избрали на пост главы муниципалитета из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.