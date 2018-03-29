Матери трёхмесячной девочки, умершей от холода в южноуральском селе, огласили приговор

Суд признал 26-летнюю мать двух детей Оксану Пелёвину виновной в смерти её трёхмесячной дочери. Девочка в середине октября прошлого года умерла от переохлаждения в нетопленном доме. Также женщина ответит за то, что била старшую трёхлетнюю дочь. Об этом 74.ru сообщила помощник председателя Нагайбакского райсуда Елена Батраева.

— Пелёвину обвиняли в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК), — рассказала Елена Батраева. — Она полностью признала вину. Экспертиза признала её вменяемой. Дело рассматривалось в особом порядке. В ходе прений гособвинитель просил назначить ей условное наказание. По совокупности преступлений суд приговорил её к году лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В течение этого времени ей запрещено менять место жительства.

Трагедия произошла 18 октября в посёлке Кужебаевский. За пару дней до этого мать с двумя детьми переехала в дом, купленный на средства семейного капитала. Жильё должно было отапливаться с помощью печи, но она не работала. Температура в комнатах едва дотягивала до 15 градусов.

Уложив на ночь младшую дочку в коляске возле печки, Пелёвина вместе со старшей дочерью отправилась спать в соседнюю комнату. На утро женщина обнаружила, что малышка не дышит.

Мать оставила младшую дочь в коляске возле печки, а сама легла спать со старшей в другой комнате

Следственный комитет возбудил по факту гибели девочки уголовное дело. Как рассказал тогда 74.ru руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СК Михаил Малиновский, экспертиза выяснила, что ребёнок умер от переохлаждения.

Спустя некоторое время следователи объявили Пелёвину в розыск. Женщина перестала являться по повесткам и пыталась скрыться вместе с мужем.

В смерти дочери Пелёвина винила риелторов. Говорила, что они намеренно продали ей непригодный для жизни дом. Агент по недвижимости в ответ предоставляла переписку с женщиной, в которой предупреждала её о сложностях жизни в своём доме и предлагала ей купить квартиру.

В ноябре Пелёвина приняла участие в программе «Мужское и женское» на Первом канале. В эфире Оксана рассказала, что и сама хотела жить в квартире. На покупке дома настаивал её муж. Из 450 тысяч рублей материнского капитала на дом ушло лишь 280 тысяч. Ещё 50 тысяч рублей заплатили риелтору, 65 тысяч отдали микрофинансовой организации, через которую оформляли сделку. Остальными деньгами женщина распорядилась на своё усмотрение: дала риелтору займ, купила плитку, блендер, микроволновку и другие мелочи для дома.

Заморозила дочь в доме без печки

Девочек Пелёвина родила от разных мужчин. Отец младшей малышки на момент её смерти находился в колонии. В органах соцзащиты женщина на учёте не состояла. В управление соцзащиты Нагайбакского района после переезда она ещё не успела обратиться, а в соцзащите Магнитогорска 74.ru сообщили, что никаких пособий на детей у них она не оформляла.

Женщина вместе с сестрой долгое время жила в магнитогорском детском доме. В городе у неё живёт старшая сестра и мать, которую лишили родительских прав.

Сейчас в дом ребёнка поместили и старшую дочь Оксаны Пелёвиной. Она сама написала соответствующее заявление с просьбой присмотреть за девочкой до улучшения жилищных условий. Возвращаться жить в полуразрушенный дом женщина не намерена.