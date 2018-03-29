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Управление Роспотребнадзора по Самарской области поделилось результатами лабораторных исследований хлеба и кондитерских изделий за 2017 год
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области поделилось результатами лабораторных исследований хлеба и кондитерских изделий за 2017 год 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Не все идеально. Часть проб не соответствовала требованиям, предъявляемым к безопасности продукции. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, связанных с условиями хранения пищевой продукции и ее сроками годности. За прошлый год ведомство отобрало почти две тысячи проб хлебобулочных и кондитерских изделий для проведения лабораторных исследований. Большая часть образцов соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Однако 36 проб кондитерских изделий не прошли проверку по микробиологическим показателям. Еще 4 взятых образца хлеба и сладостей не соответствовали физико-химическим нормам. Эти значения не превышают аналогичных показателей за прошлый период. Были выявлены и более привычные нарушения: маркировка, условия хранения, срок годности. В общей сложности 35 постановлений об административных штрафах вынесено в отношении виновных лиц и организаций. Их сумма превысила 600 тысяч рублей. В 2017 году было снято с продажи около 60 партий некачественной продукции. В общей сложности забраковано более 200 кг хлеба и кондитерских изделий, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Фото: pixabay.com
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