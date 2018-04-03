Роспотребнадзор усидит контроль за дешевым сыром

Роспотребнадзор усилит лабораторный контроль за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, реализуемой прежде всего в нижнем ценовом сегменте. Такое решение, как пояснили в ведомстве, принято по итогам встречи главы Роспотребнадзора Анны Поповой с членами правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).

В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после административных мер информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей — zpp.rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор, как напомнила Анна Попова, сегодня может контролировать всю цепочку производства пищевых продуктов — от заводов до прилавка — и применять меры оперативного реагирования, если будет выявлен фальсифицированный продукт.