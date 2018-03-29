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В Казани 2 апреля пройдет акция «Зажги синим»
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В Казани 2 апреля пройдет акция «Зажги синим» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Как сообщили «АиФ-Казань» в благотворительном фонде «В твою пользу» международная акция «Зажги синими» пройдет 2 апреля. Синяя подсветка загорится на медиафасадах «Казань-арены», «Меги», «Тандема», у колеса обозрения «Ривьеры» и в Горкинско-Ометьевском лесу. Также планируется подсветить Казанский кремль и Камаловский театр.
Аналогичные мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде, Воронеже, Люберцах, Костроме, Новосибирске, а также во многих зарубежных странах.
Она призвана привлечь внимание к проблемам людей-аутистов. Часто такие семьи сталкиваются с непониманием общества. Синий цвет считается символом аутизма. Акция пройдет вместе с проектом «Добрая Казань».
Напомним, в сентябре прошлого года в Казани впервые открылись инклюзивные классы в пяти школах. Здесь занимаются дети с расстройствами аутистического спектра. В сентябре 2018 года в Казани появится аналогичная дошкольная группа.
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