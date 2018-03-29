В Казани 2 апреля пройдет акция «Зажги синим»

Как сообщили «АиФ-Казань» в благотворительном фонде «В твою пользу» международная акция «Зажги синими» пройдет 2 апреля. Синяя подсветка загорится на медиафасадах «Казань-арены», «Меги», «Тандема», у колеса обозрения «Ривьеры» и в Горкинско-Ометьевском лесу. Также планируется подсветить Казанский кремль и Камаловский театр.

Она призвана привлечь внимание к проблемам людей-аутистов. Часто такие семьи сталкиваются с непониманием общества. Синий цвет считается символом аутизма. Акция пройдет вместе с проектом «Добрая Казань».