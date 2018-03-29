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Петербургский бизнесмен создал агрегатор для аренды кораблей
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Петербургский бизнесмен создал агрегатор для аренды кораблей 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Миллиардер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Аркадий Пекаревский вместе с бизнес-партнерами создал агрегатор для аренды кораблей и покупки билетов на морские путешествия. Емкость этого рынка в России оценивается в 80 млрд рублей в год.
В планах сделать агрегатор международным. Экс—совладелец торговой сети Sela, а ныне девелопер и собственник кондитерской фабрики «Ацтек» Аркадий Пекаревский стал совладельцем компании «Энишипс» — глобального агрегатора, через который любой желающий может арендовать морское или речное судно в России и Европе, а также купить билеты на морские путешествия в любой точке мира.
Специально для нас бизнесмен выпустил практичный бизнес-план по тому, как стать успешным. Он также активно продвигает проект «Символ мира и доброты» — скульптуру одуванчика с семенами в виде человеческих ладоней и открытых глаз установлена уже в 30 странах, в том числе в аэропорту Пулково.
По материалам «ДП»
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