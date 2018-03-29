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«Скорее всего, речь о новых санкциях», — юрист об аресте активов РФ в США
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«Скорее всего, речь о новых санкциях», — юрист об аресте активов РФ в США 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Адвокат Владимир Старинский рассказал Sobesednik.ru, к чему приведёт возможный арест собственности РФ в Америке. Как уже писал Sobesednik.ru, 29 марта посол США в Москве Джон Хантсман допустил, что российские дипломатические активы могут заморозить в Америке, хотя их неприкосновенность гарантирована Венской конвенцией. «Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов», — сказал дипломат. Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский скептически отнёсся к словам Джона Хантсмана:— В отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, и ссылки на другие международно-правовые акты её не отменяют. Конечно, вероятность ареста активов есть, но всё-таки вряд ли это коснётся собственности РФ. Скорее всего, речь будет идти о новых санкциях против конкретных граждан РФ.
Если же США решатся на арест дипломатической собственности, то это может не только спровоцировать серьёзный конфликт между странами, но и привести к обвинениям в нарушении международных норм американскими властями. Поэтому к этому заявлению все же стоит относиться с определённой долей скепсиса, — сказал Старинский Sobesednik.ru. Венская конвенция 1961 года — это международное соглашение, регулирующее вопросы дипломатических отношений. Один из пунктов конвенции гласит: «Государство пребывания должно уважать и охранять помещения и имущество представительства и целостность их архивов даже после разрыва отношений или отзыва миссии».
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