«Скорее всего, речь о новых санкциях», — юрист об аресте активов РФ в США

Москве Адвокат Владимир Старинский рассказал Sobesednik.ru , к чему приведёт возможный арест собственности РФ в Америке. Как уже писал Sobesednik.ru, 29 марта посол США Джон Хантсман допустил, что российские дипломатические активы могут заморозить в Америке, хотя их неприкосновенность гарантирована Венской конвенцией. «Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов», — сказал дипломат. Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский скептически отнёсся к словам Джона Хантсмана:— В отношении дипломатической собственности действует Венская конвенция, и ссылки на другие международно-правовые акты её не отменяют. Конечно, вероятность ареста активов есть, но всё-таки вряд ли это коснётся собственности РФ. Скорее всего, речь будет идти о новых санкциях против конкретных граждан РФ.

Если же США решатся на арест дипломатической собственности, то это может не только спровоцировать серьёзный конфликт между странами, но и привести к обвинениям в нарушении международных норм американскими властями. Поэтому к этому заявлению все же стоит относиться с определённой долей скепсиса, — сказал Старинский Sobesednik.ru. Венская конвенция 1961 года — это международное соглашение, регулирующее вопросы дипломатических отношений. Один из пунктов конвенции гласит: «Государство пребывания должно уважать и охранять помещения и имущество представительства и целостность их архивов даже после разрыва отношений или отзыва миссии».