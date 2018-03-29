В «Справедливой России» предложили создать общественные комиссии для внеплановых проверок ТЦ

Партия «Справедливая Россия» при участии региональных отделений направит в территориальные органы Генпрокуратуры требования об образовании общественных комиссий по внеплановым проверкам торговых центров и других объектов массового скопления людей по теме безопасности.

Соответствующий тезис содержится в заявлении президиума центрального совета политической партии, размещённом на её официальном сайте.

«В связи с произошедшей 25 марта 2018 года трагедией в городе Кемерово … партия через свои региональные отделения направляет в территориальные органы Генпрокуратуры РФ в субъектах Российской Федерации требования о создании общественных комиссий по проведению внеплановых проверок торговых, торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей по вопросу безопасности», — подчёркивается в комментарии.

Для придания гласности итогам проверок справедливороссы попросили включить в состав комиссий представителей разных политических партий, а также общественных объединений.

В заявлении также сказано, что работа по обеспечению безопасности в местах массового нахождения граждан в перспективе должна стать абсолютным приоритетом федеральных и региональных властей.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, включая 41 ребёнка.