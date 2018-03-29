Австрия не хочет отказываться от близости к России 

Российским дипломатам в фешенебельной части третьего городского района Вены не надо паковать свои чемоданы. Ибо Австрия не будет участвовать в акции солидарности в ЕС в связи с отравлением российского экс-шпиона в британском Солсбери. «Именно в сложные времена мы должны быть посредниками и поддерживать диалог», — сказала австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль (Karin Kneissl).
Даже если Россия действительно виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, то, по-видимому, не будет принято никаких других шагов, заверила главный дипломат, которая назначена на этот министерский пост правовопулистской Австрийской партией свободы. «В то время как дипломатия Европы опускается до уровня сообщений в Твиттере, австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль четко придерживается в этой афере нейтральной позиции», — заверил в среду председатель фракции Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус (Johann Gudenus). «Этот случай нужен тем странам, которые заинтересованы в эскалации и хотят использовать для этого другие государства». Оппозиция в Австрии не разделяет изоляционистский курс правоцентристского правительства. «То, что Австрия придерживается здесь столь шаткой точки зрения и не может занять четкую позицию по отношению к России, более чем странно, особенно накануне занятия ей поста президента Европейского совета», — сказала депутат Европарламента Ангелика Млинар (Angelika Mlinar) от Альянса либералов и демократов за Европу.
В качестве реакции на отравление в Англии большинство государств-членов ЕС и США выслали российских дипломатов. НАТО также выдворила представителей России. Тем самым Запад проявляет солидарность с Великобританией. Лондон обвиняет Кремль в отравлении. Россия опровергает это обвинение.
Для своевольного курса Австрии есть политические и экономические причины. Особенно правопопулистская Австрийская партия свободы под руководством вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache) поддерживает с Россией тесные отношения. Между тогдашней партией Хайдера и партией российского президента Владимира Путина Штрахе даже заключил договор о дружбе, который в том числе подразумевает поездки на незаконно оккупированный Россией полуостров Крым.
Канцлер Себастьян Курц (АНП) считается человеком, понимающим Россию. Его дружественный по отношению к Москве курс объясняется прежде всего экономическими причинами. Россия — важный экономический партнер этой альпийской республики. Крупнейший австрийский концерн OMV особенно зависит от российского газа и нефти. Уже в этом году будет осуществлен обмен активами на миллиардные суммы между OMV и отчасти государственным энергетическим гигантом Газпромом. Поэтому высылка российских дипломатов вряд ли содействовала бы углублению партнерства между концернами.
Во втором полугодии Австрия займет после Болгарии пост президента в Европейском Совете. Министр иностранных дел Кнайсль заявила, что Австрия будет выступать за укрепление влияния ЕС в Юго-Восточной Европе. После прихода к власти Курца Австрия сблизилась с государствами Вышеградской группы — Польшей, Венгрией, Словакией и Чехией, особенно что касается борьбы с нелегальными беженцами и обеспечения безопасности внешних границ ЕС. Вена весьма настаивает на принятии в ЕС Сербии и Черногории. Курц и Штрахе поддерживают тесные отношения с сербским президентом Александром Вучичем, который был когда-то министром пропаганды при военном преступнике Слободане Милошевиче. ЕС открыл обеим провинциям бывшей Югославии перспективу вступления на 2025 год. В Берлине к этому относятся скептически.
Однако сейчас своей дружественной к России политикой Австрия навлекает на себя недоверие европейских соседей. «Путин поддерживает коррупционно-клептократический режим», — сказал Юрген Хардт (Jürgen Hardt), представитель ХДС в бундестаге по вопросам внешней политики, в интервью газете «Хандельсблатт». «Мы не имеем права закрывать на это глаза, хотя и широко распространен просветленный взгляд на Путина». К «просветленному взгляду», по поводу которого сетует Хардт, склоняется не только правительство в Вене. В бундестаге также немало депутатов, которые рассматривают политику ЕС и НАТО как ненужную и конфронтационную — прежде всего на самом левом фланге в партии «Левых» и на самом правом фланге в АдГ.
Даже в правительственной коалиции Германии есть те, кто желает более мягкого обхождения с Кремлем. Заместитель председателя фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) назвал высылку «поспешной». На это представитель СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid) заявил в интервью газете «Хандельсблатт»: «Стопроцентных доказательств никогда не бывает, но то, что было озвучено британцами, весьма убедительно». Новый министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas) обратил на себя внимание критическими высказываниями в отношении России и таким образом отмежевался от своего предшественника Зигмара Габриэля.