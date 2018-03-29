Гостей Лианозовского парка научат делать съедобные кормушки в Международный день птиц

На центральной площади Лианозовского парка 1 апреля отметят Международный день птиц, гости праздника смогут не только послушать интересные лекции, но и принять участие в мастер-классе по изготовлению съедобных кормушек, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК ПКиО «Лианозовский».

России уже почти 100 лет отмечают праздник пернатых друзей.

«1 апреля в Лианозовском парке вас и ваших близких ждет образовательная программа, посвященная птицам», — говорится в сообщении.

Также в парке пройдет увлекательная лекция от орнитолога «Мосприроды» о жизни городских птиц.

«Ваш профиль в Instagram украсят фотографии с пернатым гостем. Кто это — секрет, приходите и сфотографируйтесь! Ждем вас 1 апреля на весенний праздник встречи птиц», — уточняется в сообщении.

Международный день птиц — экологический праздник, отмечающийся ежегодно 1 апреля. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года, но с перерывами. в России возродился в 1994 году.