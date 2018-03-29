Ещё
Гостей Лианозовского парка научат делать съедобные кормушки в Международный день птиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостей Лианозовского парка научат делать съедобные кормушки в Международный день птиц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На центральной площади Лианозовского парка 1 апреля отметят Международный день птиц, гости праздника смогут не только послушать интересные лекции, но и принять участие в мастер-классе по изготовлению съедобных кормушек, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК ПКиО «Лианозовский».
В России уже почти 100 лет отмечают праздник пернатых друзей.
«1 апреля в Лианозовском парке вас и ваших близких ждет образовательная программа, посвященная птицам», — говорится в сообщении.
Также в парке пройдет увлекательная лекция от орнитолога «Мосприроды» о жизни городских птиц.
«Ваш профиль в Instagram украсят фотографии с пернатым гостем. Кто это — секрет, приходите и сфотографируйтесь! Ждем вас 1 апреля на весенний праздник встречи птиц», — уточняется в сообщении.
Международный день птиц — экологический праздник, отмечающийся ежегодно 1 апреля. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года, но с перерывами. в России возродился в 1994 году.
РИАМО: последние новости
Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле Воробьев вошел в топ‑3 медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ Болгария отозвала своего посла в России для консультаций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово211
Израильские истребители обманули российские радары180
Юлия Скрипаль пошла на поправку200
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение