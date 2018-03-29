Ещё
Нижегородские школьники заняли призовые места на фестивале «Телекласс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские школьники заняли призовые места на фестивале «Телекласс» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородские школьники заняли призовые места на Всероссийском фестивале телевизионного творчества школьников «Телекласс», сообщает администрация города.
Сегодня директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян наградил участников Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «Телекласс» дипломами победителей и памятными призами.
«Телекласс» — это элемент экспериментальной журналистики со школьной скамьи. Современным школьникам необходимо знать насколько важен труд журналиста, а особенно тележурналиста, как сложно делать этот контент и, конечно, понимать, какую силу он в себе несет — созидательную или разрушительную. Сегодня я увидел, что ребята грамотно размышляют на эту тему, у них качественные работы и результаты фестиваля это подтверждают», — сказал Роман Амбарцумян.
В 2017 году на фестиваль поступило 786 видеоматериалов из 45 городов России. Школьники Нижнего Новгорода заняли два призовых места. Победительницей в номинации «Профессиональный выбор» (познавательные программы) стала ученица школы №81 Ксения Соколова с видеороликом «О профессии фотографа».
«Я неоднократно участвовала в подобных конкурсах на уровне нашего района, города и даже области, однако во Всероссийском конкурсе приняла участие впервые. Очень рада, что моя работа сразу так высоко была оценена. В видеоролике я рассказала о том, какая это важная профессия — фотограф, как она раскрывается, и проанализировала ее сквозь призму собственного восприятия. Я бы очень хотела в будущем работать в этой сфере», — рассказала Ксения Соколова.
В свою очередь творческий коллектив школы №136 в составе Егора Казакова, Юлии Ильичевой, Анатолия Анцупова, Владислава Жадеева и Екатерины Лариной с видеороликом «День гимназиста» стал бронзовым призером в номинации «Профессиональный выбор».
«Наши ребята из школьной телестудии второй год подряд участвуют в фестивале. Помимо телепередач мы снимаем также буктрейлеры и видеоклипы. Совсем недавно выиграли еще один конкурс с буктрейлером «Молодая гвардия», а сейчас ко Дню Победы готовим видеоматериал на тему «Дети войны», — поделилась дальнейшими планами руководитель творческого коллектива школы №136 Наталья Жадеева.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц Журналист Дмитрий Анисимов прокомментировал встречу Панова с сормочанами После трагедии в ТЦ Кемерово в Нижегородской области пройдут проверки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово211
Израильские истребители обманули российские радары180
Юлия Скрипаль пошла на поправку200
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение