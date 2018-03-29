Нижегородские школьники заняли призовые места на фестивале «Телекласс»

Нижегородские школьники заняли призовые места на Всероссийском фестивале телевизионного творчества школьников «Телекласс», сообщает администрация города.

Сегодня директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян наградил участников Всероссийского фестиваля телевизионного творчества школьников «Телекласс» дипломами победителей и памятными призами.

«Телекласс» — это элемент экспериментальной журналистики со школьной скамьи. Современным школьникам необходимо знать насколько важен труд журналиста, а особенно тележурналиста, как сложно делать этот контент и, конечно, понимать, какую силу он в себе несет — созидательную или разрушительную. Сегодня я увидел, что ребята грамотно размышляют на эту тему, у них качественные работы и результаты фестиваля это подтверждают», — сказал Роман Амбарцумян.

В 2017 году на фестиваль поступило 786 видеоматериалов из 45 городов России . Школьники Нижнего Новгорода заняли два призовых места. Победительницей в номинации «Профессиональный выбор» (познавательные программы) стала ученица школы №81 Ксения Соколова с видеороликом «О профессии фотографа».

«Я неоднократно участвовала в подобных конкурсах на уровне нашего района, города и даже области, однако во Всероссийском конкурсе приняла участие впервые. Очень рада, что моя работа сразу так высоко была оценена. В видеоролике я рассказала о том, какая это важная профессия — фотограф, как она раскрывается, и проанализировала ее сквозь призму собственного восприятия. Я бы очень хотела в будущем работать в этой сфере», — рассказала Ксения Соколова.

В свою очередь творческий коллектив школы №136 в составе Егора Казакова, Юлии Ильичевой, Анатолия Анцупова, Владислава Жадеева и Екатерины Лариной с видеороликом «День гимназиста» стал бронзовым призером в номинации «Профессиональный выбор».

«Наши ребята из школьной телестудии второй год подряд участвуют в фестивале. Помимо телепередач мы снимаем также буктрейлеры и видеоклипы. Совсем недавно выиграли еще один конкурс с буктрейлером «Молодая гвардия», а сейчас ко Дню Победы готовим видеоматериал на тему «Дети войны», — поделилась дальнейшими планами руководитель творческого коллектива школы №136 Наталья Жадеева.