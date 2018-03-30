Бросавший банки с зажигательной смесью у здания Совета Федерации получил ожоги средней степени 

Москвич, бросавший банки с зажигательной смесью возле здания Совета Федерации и задержанный за это правоохранителями, находится в ожоговом отделении НИИ им. Н. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной службе медучреждения.
«Он находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил Агентству «Москва», что 20 марта житель столицы Сергей Прибылов был госпитализирован в НИИ им. Н. Склифосовского с ожогами, которые получил после того, как бросал банки с зажигательной смесью рядом со зданием Совета Федерации на ул. Большая Дмитровка. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.