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Состояние Юлии Скрипаль улучшается — врачи
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Состояние Юлии Скрипаль улучшается — врачи 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Состояние дочери экс-полковника ГРУ, гражданки РФ Юлии Скрипаль улучшается, сообщили врачи из больницы в британском Солсбери.
«Ее состояние сейчас стабильное», — сказано в заявлении медиков. Директор по медицинской работе окружной больницы города Кристин Бланшар также подтвердила информацию.
«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь», — передает ее слова телеканал ITV.
Врачи уточнили, что Сергей Скрипаль все еще пребывает в стабильно критическом состоянии.
Британский шпион и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены веществом А234 в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в инциденте. Лондон поддержал ряд других стран, в числе которых США.
Россия всячески отвергает бездоказательные обвинения в свой адрес. В четверг Следственный комитет направил британским органам запрос на участие в расследовании покушения на убийство Юлии Скрипаль.
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