Состояние Юлии Скрипаль улучшается — врачи

«Ее состояние сейчас стабильное», — сказано в заявлении медиков. Директор по медицинской работе окружной больницы города Кристин Бланшар также подтвердила информацию.

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь», — передает ее слова телеканал ITV.

Врачи уточнили, что Сергей Скрипаль все еще пребывает в стабильно критическом состоянии.

Британский шпион и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены веществом А234 в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в инциденте. Лондон поддержал ряд других стран, в числе которых США