Поставлять электроэнергию жителям Вологодчины с 1 апреля будет другая компания

Функции поставщика электроэнергии возьмет на себя МРСК Северо-Запада , на федеральном уровне ей присвоен статус гарантирующего поставщика. В зону обслуживания попадает вся территория региона. В свою очередь, Вологодская сбытовая компания лишилась такого статуса. Сегодня об этом шла речь на пресс-конференции представителей регионального правительства и руководства компании.

«Переход статуса от одной организации к другой не должен отразиться на потребителях — никаких перебоев с электроэнергией не будет, персонал Вологодской сбытовой компании будет сохранен и переведен для выполнения задач в МРСК Северо-Запада. Эту ситуацию нельзя использовать потребителям, как способ не платить за электроэнергию — срыв платежей повлечет неприятные последствия», — рассказал заместитель Губернатора области Антон Стрижов.

Тарифы и условия договоров для потребителей останутся прежними, изменения коснутся только платежных реквизитов — в квитанциях за электроэнергию за апрель получателем платежа будет вологодский филиал компании МРСК Северо-Запада — компания «Вологдаэнерго». Поэтому оплачивать услугу следует внимательно, особенно это касается тех, кто подключил автоплатеж.

При этом если вологжанам — физическим лицам — нужно просто дождаться квитанции на оплату за апрель, то юрлицам — предприятиям и организациям, следует перезаключить договоры на поставку электроэнергии в срок до 31 мая.

Также не следует оплачивать электроэнергию авансом и перечислять средства на счета компании «Вологдаэнергосбыт», по прежним реквизитам нужно оплатить задолженность по март включительно. Если все же авансовый платеж произведен, нужно написать заявление о возврате средств или об автоматическом их переводе на счета компании «Вологдаэнерго».

«Вологодская сбытовая компания осуществляла только покупку электроэнергии и перепродажу ее потребителям, поэтому формально изменения затронут только ее персонал. Мы будем работать с той инфраструктурой, которая уже есть. Об этом сейчас ведем переговоры с партнерами, нам выгодно взять имущество в аренду и эксплуатировать то, что уже создано», — пояснил генеральный директор компании «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин

Подробную информацию можно получить на сайте регионального Департамента топливно-энергетического комплекса или по телефону горячей линии — 8-800-707-88-35.