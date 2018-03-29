Глава МИД БиГ: Мы ценим дружеские отношения с Россией

Как вы оцениваете современный уровень взаимодействия с Российской Федерацией

Игор Црнадак: Босния и Герцеговина и Российская Федерация имеют хорошие и стабильные отношения. Помимо того, что РФ играет большую и значительную роль в международных политических и экономических отношениях, Россия — это еще и гарант Дейтонских мирных соглашений. Босния и Герцеговина и Российская Федерация 20 декабря 2016 года отметили 20 лет со дня установления дипломатических отношений. Существует обоюдный интерес для развития двусторонних связей во всех направлениях, прежде всего, экономическом.

Отдельно успешно развиваются совместные проекты в финансовом секторе. Наша страна может предложить потенциальным российским инвесторам участие в развитии нашей энергетики и инфраструктуры, а также возможности капиталовложения в малые и средние предприятия в различных секторах. Наиболее перспективными областями для взаимодействия с Российской Федерацией я вижу сельское хозяйство и пищевую индустрию, химическое, текстильное и фармацевтическое направления, строительство и туризм.

Босния и Герцеговина высоко оценивает добрые и дружественные отношения с Российской Федерацией как на двустороннем, так и многостороннем уровне. Успешно наше сотрудничество и в сфере культуры и образования. Босния выражает благодарность правительству РФ за то, что в учебном 2016-2017 году было выделено 40 государственных стипендий гражданам БиГ для обучения в российских ВУЗах. Для нас крайне важным стало окончание ратификации Договора между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины о погашении задолженности по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, подписанного 21 марта 2017 года в Москве

Планируете ли посетить Москву с официальным визитом?

Игор Црнадак: Я регулярно встречаюсь со своим коллегой из РФ на площадках международных организаций. Ведутся переговоры о возможном визите Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину в первой половине 2018 года. Для нас крайне важны регулярные обмены визитами на высоком уровне между нашими странами. Если не удастся согласовать обозначенный визит министра Лаврова, то будем планировать организацию такого рода встречи на полях одного из международных саммитов.

С учетом сложной обстановки в мире, как, на ваш взгляд, обстоят дела в обеспечении безопасности государства?

Игор Црнадак: Босния и Герцеговина — член глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «РГ»), тем самым она автоматически становится потенциальной целью террористов. Кроме того, значительное количество бойцов из БиГ было зарегистрировано в качестве наемников на иностранных театрах боевых действий, их возвращение на родину несет возможные угрозы безопасности.

Вместе с тем, соответствующие министерства и службы на всех уровнях власти профессионально выполняют свои обязанности, поддерживают контакт с коллегами из региона и мира. С учетом этого, можно сказать, что вероятность нападений в БиГ сравнима с аналогичными показателями в Европе. Госорганы нашей страны будут и дальше активно решать данную проблему.