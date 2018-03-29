Ещё
Челябинские больницы могут отключить от электричества за долги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинские больницы могут отключить от электричества за долги 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Ряд больниц в Челябинской области могут остаться без электричества в связи с систематической неоплатой счетов от снабжающей компании «Челябэнергосбыт». Им уже поступили уведомления о введении режима ограниченного потребления электроэнергии, сообщает URA.RU.
Получив уведомление, больницы обязаны в двухмесячный срок подготовиться к ограничению и установить дизель-генераторы (которые по закону должны быть в их распоряжении). В противном случае предусмотрена административная ответственность должностных лиц от значительных штрафов вплоть до дисквалификации.
В компании «Челябэнергосбыт» изданию рассказали, что урегулировать вопрос с долгами было поручено областному Минздраву. Однако региональное министерство не предприняло никаких шагов для решения проблемы с осени 2017 года.
«Тему долгов больниц мы неоднократно поднимаем и пытались ее урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в Минстрое. Инициировали рассмотрение этого вопроса на межведомственной комиссии. В рамках работы штаба Минздраву было поручено ликвидировать задолженность», — сказал директор по сбытовой деятельности компании «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.
Тем временем долги областных и районных больниц перед поставщиком электричества уже превысили 32 млн руб. Однако не все больницы региона числятся в списке должников, уточняет издание.
Rambler News Service: последние новости
Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку Экс-проректора Тюменского индустриального университета осудили на 6 лет за хищения СКР ответил на слухи о сотнях жертв в Кемерове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово207
Израильские истребители обманули российские радары155
Юлия Скрипаль пошла на поправку198
Украина дала ответ по выдаче пранкера411
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»49
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение