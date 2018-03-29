Челябинские больницы могут отключить от электричества за долги

Ряд больниц в Челябинской области могут остаться без электричества в связи с систематической неоплатой счетов от снабжающей компании «Челябэнергосбыт» . Им уже поступили уведомления о введении режима ограниченного потребления электроэнергии, сообщает URA.RU.

Получив уведомление, больницы обязаны в двухмесячный срок подготовиться к ограничению и установить дизель-генераторы (которые по закону должны быть в их распоряжении). В противном случае предусмотрена административная ответственность должностных лиц от значительных штрафов вплоть до дисквалификации.

В компании «Челябэнергосбыт» изданию рассказали, что урегулировать вопрос с долгами было поручено областному Минздраву . Однако региональное министерство не предприняло никаких шагов для решения проблемы с осени 2017 года.

«Тему долгов больниц мы неоднократно поднимаем и пытались ее урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в Минстрое . Инициировали рассмотрение этого вопроса на межведомственной комиссии. В рамках работы штаба Минздраву было поручено ликвидировать задолженность», — сказал директор по сбытовой деятельности компании «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

Тем временем долги областных и районных больниц перед поставщиком электричества уже превысили 32 млн руб. Однако не все больницы региона числятся в списке должников, уточняет издание.