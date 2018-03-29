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Более 50 жителей Кокошкино приняли участие в проекте по активному долголетию
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Более 50 жителей Кокошкино приняли участие в проекте по активному долголетию 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Пенсионеры Кокошкино в рамках проекта по активному долголетию, в основном, выбирают занятия по информатике. В настоящий момент к акции присоединилось уже 70 жителей поселения. Об этом 29 марта сообщила Татьяна Панкратова, заведующая Клиентской службой «Кокошкино» Центра социального обслуживания «Троицкий».
—Занятия по информационным технологиям являются наиболее популярными — 35 человек состоит в этой группе. На общую физическую подготовку ходит 18 пожилых людей, 17 — на английский язык, 16 — на танцы и десять — на скандинавскую ходьбу, — сообщила Татьяна Панкратова.
Она добавила, что 2 апреля начнутся занятия по вокалу.
Запись в группы продолжается. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться в Клиентскую службу и заполнить анкету. Пожилому человеку необходимо иметь при себе паспорт и страховое свидетельство (СНИЛС). Тем, кто желает попасть в группы по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе или танцам, нужно предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
Отметим, что все занятия проходят на территории поселения.
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