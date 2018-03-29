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Путин поручил увеличить субсидии производителям сельхозтехники
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Путин поручил увеличить субсидии производителям сельхозтехники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент РФ утвердил перечень из 15 поручений по итогам заседания президиума Госсовета.
Глава государства указал при подготовке законопроекта «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотреть увеличение средств субсидирования производителей сельскохозяйственной техники.
Правительству совместно с региональными властями предстоит рассмотреть вопрос о внесении поправок, предусматривающих предоставление субсидий за счет средств федерального и региональных бюджетов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского производства, в том числе в лизинг и кредит.
Кроме того, до декабря кабмину нужно представить предложения об установлении упрощенного порядка предоставления регионам участков, находящихся в федеральной собственности, для реализации инвестпроектов, а также об использовании механизма единой субсидии на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам предприятий обрабатывающей промышленности.
К ноябрю нужно включить в стратегию пространственного развития РФ рекомендации по размещению объектов промышленности на территориях регионов исходя из их транспортно-логистических и ресурсно-сырьевых особенностей.
А к августу — представить предложения о целесообразности создания новых особых экономических зон исходя из необходимости выполнения поручения президента о разработке и внедрении на законодательном уровне единых подходов к их созданию и функционированию с учетом выявленных недостатков.
Правительству совместно с Банком России до сентября нужно обеспечить внесение поправок, распространяющих действие системы страхования вкладов граждан на вклады, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями. А также провести мониторинг применения валютного законодательства в отношении высокотехнологичных экспортоориентированных компаний. К октябрю следует представить предложения по устранению избыточных административных барьеров при совершении финансовых операций, связанных с экспортом высокотехнологичных продукции и услуг.
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