Путин поручил увеличить субсидии производителям сельхозтехники

Президент РФ утвердил перечень из 15 поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

Глава государства указал при подготовке законопроекта «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотреть увеличение средств субсидирования производителей сельскохозяйственной техники.

Правительству совместно с региональными властями предстоит рассмотреть вопрос о внесении поправок, предусматривающих предоставление субсидий за счет средств федерального и региональных бюджетов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования российского производства, в том числе в лизинг и кредит.

Кроме того, до декабря кабмину нужно представить предложения об установлении упрощенного порядка предоставления регионам участков, находящихся в федеральной собственности, для реализации инвестпроектов, а также об использовании механизма единой субсидии на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам предприятий обрабатывающей промышленности.

К ноябрю нужно включить в стратегию пространственного развития РФ рекомендации по размещению объектов промышленности на территориях регионов исходя из их транспортно-логистических и ресурсно-сырьевых особенностей.

А к августу — представить предложения о целесообразности создания новых особых экономических зон исходя из необходимости выполнения поручения президента о разработке и внедрении на законодательном уровне единых подходов к их созданию и функционированию с учетом выявленных недостатков.