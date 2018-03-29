Покраску фасадов домов проведут в Кленовском

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Фасады домов на территории Кленовского покрасят в апреле 2018 года в рамках ежегодного общегородского месячника по благоустройству. Об это 28 марта сообщили в администрации поселения.

— На данный момент у нас готов полный план по проведению комплексных работ по благоустройству, который реализуют в рамках месячника по благоустройству территории поселения. Сотрудники управляющих компаний проведут ремонт и покраску ограждений, фасадов и цоколей домов. Специалисты подрядной организации отремонтируют дороги, парковочные карманы, и уберут территорию муниципального образования, — отметил заместитель главы администрации Кленовского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юрий Няньчур.

Он добавил, что планируется провести и два субботника, в которых поучаствуют жители поселения.