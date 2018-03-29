Дагестану выделили 8,6 тыс. мест для паломников в хадж в 2018 году

МАХАЧКАЛА , 29 марта. / ТАСС /. Республика Дагестан получила 8,6 тыс. мест для паломников в хадж в 2018 году, что на 100 больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

В 2017 году квота для паломников в хадж из Дагестана составила 8,5 тыс. мест, что почти на 2 тыс. больше, чем годом ранее. Как сообщил ранее ТАСС гендиректор уполномоченного по организации хаджа в республике туроператора «Марва-тур» Ахмад Хабибов, такой рост связан с увеличением в 2017 году общероссийской квоты до стандартных 20,5 тыс. мест. В 2016 году в связи с реконструкцией в святых местах общероссийскую квоту снизили до 16,4 тыс. мест.

"В четверг на совещании под руководством врио зампредседателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова обсуждены вопросы подготовки к проведению хадж-кампании. Как отметил Рамазан Джафаров, для дагестанских паломников в текущем сезоне выделено 8 тыс. 600 мест из 20 тыс. 500 мест общей квоты для Российской Федерации ", — сказал представитель пресс-службы.

По словам Джафарова, необходимо создать максимум условий для комфортного совершения паломничества, в котором участвуют и люди пожилого возраста.

Врио председателя комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями республики Магомед Абдурахманов на совещании сообщил, компания «Марва-тур» уже приняла более 4 тыс. заявок на совершение хаджа. По его словам, в случае необходимости муфтият Дагестана обратится с просьбой о выделении дополнительных мест из резервного фонда и невостребованной квоты других регионов.