Подрядчиков для строительства поликлиники в Филимонковском определили

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Открытый конкурс на право заключения договора на подключение новой поликлиники в поселке Марьино к централизованной системе водоснабжения завершился на официальном сайте Государственных закупок. Это 29 марта подтвердил заместитель главы местной администрации Александр Беляев

— В настоящий момент идет проектирование объекта. Начало строительства запланировано на этот год. Работы завершатся по истечении двух лет. Есть острая необходимость в скорейшем строительстве поликлиники на территории поселка Марьино. Существующая амбулатория явно не справляется в связи с тем, что население муниципального образования увеличилось, — отметил Александр Беляев.

Напомним, что новое медицинское учреждение в поселении Филимонковское появится на Светлом бульваре, рядом с домом №3.