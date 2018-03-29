Ещё
В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожан с настоятелем на тему о покаянии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожан с настоятелем на тему о покаянии 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
25 марта, в 5-ю Неделю Великого поста, в день памяти преподобной Марии Египетской, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерей Николай Карасев провел беседу с прихожанами о покаянии на примере подвига Марии Египетской.
Как сообщается на сайте храма, собравшимся была предложена для просмотра лекция профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова «О смысле покаяния и Таинстве Исповеди».
В продолжение темы настоятель познакомил собеседников с житием и трудами преподобного Симеона Нового Богослова, память которого также празднуется 25 марта. Прихожане оживленно участвовали в беседе, задавая священнику волнующие их вопросы о духовной жизни.
Твоя Газета: последние новости
Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие» В контактном зоопарке кролик покусал посетителей Учащиеся старших классов, выбравшие для себя профессию врача, ознакомились с работой больницы № 64
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово211
Израильские истребители обманули российские радары189
Юлия Скрипаль пошла на поправку201
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»54
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение