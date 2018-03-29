В храме Живоначальной Троицы состоялась беседа прихожан с настоятелем на тему о покаянии

25 марта, в 5-ю Неделю Великого поста, в день памяти преподобной Марии Египетской, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках , протоиерей Николай Карасев провел беседу с прихожанами о покаянии на примере подвига Марии Египетской. Как сообщается на сайте храма, собравшимся была предложена для просмотра лекция профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова «О смысле покаяния и Таинстве Исповеди». В продолжение темы настоятель познакомил собеседников с житием и трудами преподобного Симеона Нового Богослова, память которого также празднуется 25 марта. Прихожане оживленно участвовали в беседе, задавая священнику волнующие их вопросы о духовной жизни.