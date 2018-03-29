В Самаре отметят «Карга туй» (Прилет птиц) в традициях башкирского народа

В воскресенье, 1 апреля, в 11:00 в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина на ул. Льва Толстого, 94, пройдет ежегодный межнациональный праздник «Карга туй» (праздник прилета птиц), сообщает администрация Самары

В этом году мероприятие организуется под девизом «Крепкая семья — Крепкая Россия » и посвящается не только весеннему празднику, но и творческим семьям, которые внесли свой вклад в сохранение традиций и развитие культуры народов многонациональной Самары. В ходе мероприятия запланировано чествование таких семей.

Праздник проводится Общественной организацией «Курултай (Конгресс) башкир» Самары при поддержке администрации губернатора Самарской области , администрации Самары и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Цель — встреча весны в творческих традициях башкирского народа, укрепление межнациональных отношений.

В мероприятии примут участие порядка 500 человек, в том числе национальные башкирские творческие коллективы со всего региона, активисты ОО «Курултай (Конгресс) башкир» Самары и Самарской области.

Программа праздника:

— 11:00 — 12:00 — в танцевальном зале ДК — выставки, мастер-классы, угощения для гостей и участников праздника согласно традиции башкирского народа;

— 12:00 — 13:30 — выступление творческих семей и Башкирского народного танцевального ансамбля «Ляйсан» под руководством Рауды Шаймардановой;

— 13:30 — 15:00 — выступление профессиональных артистов «Караван-Сарай»;

— 15:00 — 16:00 — чаепитие.

Для справки:

Праздником «Карга туй» приход весны отмечали еще древние башкиры. Люди встречали его песнями, танцами, играми — праздник сопровождался конкурсами народных певцов и сказителей, борьбой батыров и др. спортивными состязаниями. Руководил действом юлбарсы или албасыр (путеводитель).

Традиционно башкиры накрывали праздничный стол. Считается, что если все будут сыты и довольны, тогда и год будет урожайным и удачным.

После празднеств варили молочную кашу из пшена, которую полностью не съедали — остатки раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, ветки деревьев (в качестве корма прилетевшим птицам).

Также деревья украшали красочными платками, разноцветными лентами, цветными бусами.

В то же время мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье.

Прилет птиц — символ наступления весны.