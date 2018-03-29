Ко Дню здоровья столичные поликлиники проведут скринговые обследования

День открытых дверей пройдет в поликлинике №210 по случаю Всемирного дня здоровья. Информацию об этом опубликовали на сайте детской поликлиники №145 в четверг, 29 марта.

Информационно-профилактические мероприятия пройдут в столичных медицинских учреждениях, начиная с 6 апреля. Так, в течение месяца по пятницам в поликлиниках Москвы , в том числе и в поликлинике №210, можно будет пройти скрининговые обследования на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. Принять участие в Дне открытых дверей смогут и взрослые, и дети.

В Москве также планируется провести тематические лекции и занятия для населения по здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний. Подробнее с адресами поликлиник, участвующих в акции, можно ознакомиться во вложении.