Трудовую инспекцию хотят наделить правом принудительно взыскивать задолженность по зарплате

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд

«При установлении в ходе осуществления внеплановой проверки нарушения работодателем требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в части оплаты труда в целях выявления и пресечения аналогичного нарушения по отношению к другим работникам данного работодателя государственный инспектор труда вправе в пределах установленных федеральным законом сроков проведения проверки затребовать у работодателя представления документов, связанных с соблюдением им обязательных требований в части, касающейся оплаты труда, в отношении всех работников данного работодателя», — следует из текста законопроекта.

Согласно документу, принудительное взыскание зарплаты будет осуществляться подразделениями Федеральной службы судебных приставов на основании решения государственного инспектора труда.

По данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 марта составила 2 млрд 795 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 февраля на 119 млн рублей, или на 4,5%.

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