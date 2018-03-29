Минтруд рассказал, как нумеровать трудовые договоры

Перевод работницы, пребывающей в «детской» отпуске, на другую должность В связи со структурными изменениями в компании сотрудницу, которая находится в «детском» отпуске, с ее же согласия переводят на другое место. Как оформить данную операцию. Отметим, что ситуацию усугубляет тот факт, что месте молодой дамы трудится другой человек по срочному трудовому договору.

Ведомство пояснило, что если основной работник переводится на другую должность, то срочный договор с временным трудящимся можно переделать в бессрочный. Минтруд , считает, что работодателю в рассматриваемой ситуации нужно поступить так. Прервать отпуск дамы с ребенком на период подписания всех документов, связанных с переводом. При этом временный договор с замещающим ее лицом на это время расторгнуть.

После завершения всех формальных процедур, сотрудница может продолжить пребывание в детском отпуске, а с временным работником подписать новый срочный трудовой договор.

При этом все изменения и дополнения в трудовой договор нужно оформить отдельными соглашениями к нему.

Прием на работу временного работника на место декретницы В ближайшее время одна из сотрудниц компании уйдет в декрет. На ее место работодатель хочет нанять временного работника. Как оформить его прием?

В этом случае имеет смысл заключить с таким физицом срочный трудовой договор. Прием работника оформить соответствующим приказом, который должен соответствовать условиям заключенного трудового договора. В графе приказа «по» в реквизите «дата» можно, к примеру, прописать «до выхода ФИО (основного работника).

Номер трудового договора ТК РФ не содержит правил по нумерации трудовых договоров. Как его следует указывать? Данный реквизит не является обязательным условием трудового договора. Законодательно порядок нумерации данных документов не предусмотрено. Поэтому все зависит от вашей фантазии.

Как правило многие делают номер двойным: номер договора по порядку плюс отображают в данном реквизите год его заключения.

Письмо Минтруда России от 21.03.2018 № 14-2/В-191 Документ включен в СПС „Консультант Плюс“